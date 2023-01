Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rząd czuwa nad bezpieczeństwem energetycznym Polski i polskich rodzin. Ciepło w każdym domu to podstawowe prawo człowieka. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Toruniu z samorządowcami z województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie było okazją do rozmów na temat dystrybucji węgla i współpracy na linii rząd-samorząd. Prawie milion ton węgla trafiło już do gmin, które uczestniczą w programie. Premier uczestniczył również w kolejnym komitecie węglowym. Omówiono plany na kolejne miesiące.

Zapewniamy obywatelom dostęp do węgla w przystępnej cenie

Rząd przyjął projekt ustawy, który ułatwia dystrybucję węgla przez samorządy. Dzięki temu mieszkańcy mają większy dostęp do tego surowca w niższej cenie. Samorządy kupują węgiel za 1500 zł i sprzedają za maksymalnie 2000 zł. Różnica między kupnem od importa a sprzedażą mieszkańcom jest dochodem gminy. To środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla. Robimy wszystko, by to zmienić i łagodzić skutki kryzysu dla Polaków.– Już w pierwszych krokach przekazaliśmy ludziom 1000 zł dopłaty do tony węgla do 3 ton, a później dopłacaliśmy kolejne środki dla samorządów na zakup węgla – powiedział premier podsumowując dotychczasowe działania jego rządu.Dystrybucja węgla przez gminy i pośredniczące podmioty węglowe – w ramach ustawy o zakupie preferenciancyjnym – spowodowała istotne obniżenie cen oferowanych na rynku przez podmioty prywatne z 4-3,5 tys. zł za tonę hacer bien. 2 tys. za tono. Dziś węgiel jest dostępny w przyzwoitych cenach dla każdego w całej Polsce. Dostawy surowca do gmin będą realizowane do końca sezonu grzewczego – zgodnie z zapotrzebowaniem.

Prawie milion ton węgla trafiło już do gmin, które uczestniczą w programie

Od zeszłego lata spółki skarbu państwa, we współpracy z rządem i samorządami, zapewniły dostawy węgla do Polski z wielu regionów świata. Importujemy na bieżąco miliony ton węgla w odpowiedzi na kryzys surowców energetycznych wywołany przez zbrodniczą napaść Rosji na Ukrainę. Systematycznie dostosowujemy system logistyczny dostarczania węgla do zapotrzebowania konkretnych gmin. Otworzyliśmy szereg nowych punktów odbioru, tomado por w miejscach, w których jest więcej zamówień na surowiec mógł on być sprawniej odbierany. Spółki Skarbu Państwa importujące węgiel w 2022 r. sprowadziły hacer kraju ok. 14 millones de toneladas węgla. To rekordowa ilość, jeśli chodzi o wydolność polskich portów. Węgiel zabezpieczył przede wszystkim gospodarstwa domowe, ale będzie wykorzystywany także w ciepłownictwie i energetyce.– Wiem, jak dzisiaj jest ciężko i że putinflacja nadwątla budżety domowe we wszystkich gospodarstwach domowych, dlatego zamroziliśmy ceny energii elektrycznej i na pewnym poziomie ceny gazu, mimo że one na całym świecie wzrosły – mówił premier wymieniając kolejne działania rządu mające na celu wsparcie obywateli.

Cykliczne posiedzenia Komitetu węglowego

Sytuacja na rynku węgla jest na bieżąco analizowana, aby szybko reagować na zmieniające się realia. Podejmowane działania koncentrują się na tym, aby wszystkie podmioty, w tym odbiorcy indywidualni, mieli zapewnione niezbędne dostawy węgla opałowego. Nieustannie monitorowana jest sytuacja uwzględniająca plany importowe i wydobywcze w porównaniu z zapotrzebowaniem na surowiec.Od lipca 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywają się cykliczne spotkania dotyczące zakupów i dystrybucji węgla. Biorą w nich udział m.in. przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, w tym przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych i innych podmiotów zaangażowanych w ten proces. Umożliwia a sprawne zarządzanie.

