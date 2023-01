18.01.2023 53. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos – centrum dyskusji o aktualnych wyzwaniach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pandemia COVID-19 i barbarzyńska agresja Rosji na Ukrainę podważyły ​​fundamenty świata jaki znaliśmy do tej pory, a globalizacja zmieniła swoje kierunki. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w 53. Światowym Forum Ekonomicznym, gdzie światowi przywódcy rozmawiali na temat aktualnych wyzwań. Szef polskiego rządu spotkał się z kluczowymi przedstawicielami świata biznesu i polityki m.in. prezesami Intel, Coca-Cola czy ArcelorMittal. Premier wziął udział również w panelu dyskusyjnym dotyczącym zaangażowania technologii w odpowiedź na kryzys oraz panelu na temat bezpieczeństwa i inwestycji Strategicznych. Forum w Davos to okazja do rozmów i dyskusji, w których wyłaniają się nowe pomysły i koncepcje w ładzie gospodarczym. Broma para również szansa na przyciągnięcie nowych inwestorów do kraju.

Pokój na Ukrainie – priorytet dla Europy

W czasach desestabilizacji geopolitycznej, trudno mówić o stabilizacji gospodarczej czy stabilizacji społecznej. Dlatego na tegorocznym Forum w Davos kwestie wojny na terenie Ukrainy były głównym tematem wielu dyskusji. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska odgrywa i będzie odgrywać kluczową rolę w sprawach związanych z Ukrainą. – Polska pełni rolę europejskiego think-tanku. Jesteśmy tymi, którzy leżą najbliżej Ukrainy, którzy najmocniej zaangażowani są – razem oczywiście z naszymi sojusznikami z NATO – we wsparcie Ukrainy. Jesteśmy często pytani o recepty na przyszłość, o to, w jaki sposób dalej powinniśmy razem pomagać Ukrainie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki na 53. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.Podczas rozmów z politykami i ludźmi biznesu z całego świata, szef polskiego rządu przypominał, że wojna na terenie Ukrainy się nie skończyła i wymaga dalszego wsparcia ze strony wolnego świata –przede wszystkim w postaci pomocy militarnej, humanitarnej i finansowej. Zakończenie konfliktu na terenie Ukrainy ustanowi nowe warunki w porządku świata. Dla Polski, jasnym jest, że nie ma powrotu do sytuacji sprzed 24 lutego 2022.

Dom Polski en Davos – miejsce dyskusji

Centralnym punktem rozmów o Polsce i naszym regionie Europy był Dom Polski. Poruszane tematy a m.in. technologii potencjał w odpowiedzi na kryzysy czy też kwestie inwestycji Strategicznych i bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas dyskusji, że niezwykle ważne jest, aby po wojnie na terenie Ukrainy świat wrócił do rozwoju – rozwoju, który będzie sprawiedliwszy i bardziej zrównoważony. Szef polskiego rządu dyskutował między innymi o możliwych usprawnieniach w międzynarodowym opodatkowaniu i rajach podatkowych. Podkreślał również znaczenie inwestowania w energie odnawialne i energię atomową. Taką przyszłość chcemy nakreślić i polski głos jest w tym zakresie słyszany.- Cieszę się, że “walczmy wspólnie z rajami podatkowymi” staje się coraz bardziej mainstreamową mądrością. Wierzę, że w ten sposób również przyczynimy się do budowy bardziej trwałego, sprawiedliwego porządku gospodarczego i społecznego dla Europy i dla Polski.Premier Mateusz Morawiecki spotkał się także „w czterzy global oczyoma preze firm. Szef rządu rozmawiał z szefami takich firm jak Intel, Coca-Cola, Dell, Equinor, AstraZeneca oraz ArcelorMittal. Są to firmy o globalnym zasięgu i znaczącym wpływie na gospodarkę, rozwój technologiczny i innowacje na świecie.

Polska jest atrakcyjna dla inwestorów

W zeszłym roku odnotowaliśmy znaczący przyrost inwestycji zagranicznych w Polsce – około 19% wzrostu względem roku 2020. Wszystko wskazuje, że tendencja wzrostowa się utrzyma. Rząd zachęca do inwestowania w Polsce, a pozytywne statystyki z ostatnich lat to bardzo silny znak zaufania w biznesowym środowisku.– To co jest naszą nauka wyniesioną z trudnych czasów – począwszy od pandemii po obecna sytuacja wojenna – skłania nas do prowadzenia ambitnej polityki inwestycyjnej. I taką nasz rząd uruchomił – powiedział premier.Silne fundamenty makroekonomiczne, stabilna sytuacja polityczna i korzystne warunki do inwestycji zapewniły Polsce rekordową wartość inwestycji zagranicznych w 2021 roku – pomimo pandemii, zainwestowano w naszym kraju 114 miliardów złotych. A czwarty najlepszy wynik w Unii Europejskiej.

OSI MIL