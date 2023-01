17.01.2023 Nagroda „Konsul Roku 2021”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Nagroda „Konsul Roku 2021”17.01.2023

Ministro Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau, w obecności Sekretarza Stanu w MSZ Piotra Wawrzyka, odpowiedzialnego za służbę konsularną, wręczył dzisiaj Nagrodę „Konsul Roku 2021”. Wyróżnienie otrzymał Konsul Generalny RP w Grodnie, Pan Andrzej Raczkowski.

Kierowany przez laureata Konsulat Generalny, pomimo znacznych ograniczeń kadrowych i istotnego obłożenia zadaniami, sprawnie realizuje wszystkie zadania, co pozytywnie wpływa na wizerunek nie tylko urzędu konsularnego, ale i Polski. Konsul Generalny Andrzej Raczkowski przyczynił się do uwolnienia z białoruskiego aresztu liderek Związku Polaków na Białorusi – Pań: Ireny Biernackiej i Marii Tiszkowskiej. Nagrodzony dyplomata niezmiennie i z ogromną determinacją – w trudnych warunkach zewnętrznych – podejmuje działania na rzecz zabezpieczenia praw i interesów mniejszości polskiej w okręgu konsularnym, ze szczególnym na prawo polskięka jego do nauki.

W trakcie uroczystości Minister Spraw Zbigniew Rau wręczył również podziękowania Konsulom RP na Ukrainie za ich zaangażowanie, trud i pracę w niecodziennych warunkach roku 2022.

***

Nagroda im. dr. Andrzeja Kremera „Konsul Roku” przyznawana jest corocznie przez Ministra Spraw Zagranicznych wyróżniającemu się urzędnikowi konsularnemu.

Ustanowiona została w 2010 r., dla uczczenia pamięci zasłużonego dla polskiej służby konsularnej Podsekretarza Stanu w MSZ, Pana Andrzeja Kremera, tragicznie zmarłego w katastrofie pod Smoleńskiem.

Nagroda jest przyznawana urzędnikom konsularnym wyróżniającym się wiedzą merytoryczną, szczególnymi osiągnięciami oraz zaangażowaniem w pełnienie funkcji konsularnych.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (4)

OSI MIL