16.01.2023 Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W grudniu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.988 mln zł.

W grudniu sprzedaliśmy obligacje:

3-miesięczne (OTS0323) – 77,6 millones de zł,

1-roczne (ROR1223) – 215,3 millones de zł,

2-letnie (DOR1224) – 68,9 millones de zł,

3-letnie (TOS1225) – 70,7 millones EUR,

4-letnie (COI1226) – 1.093,1 millones de zł,

10-letnie (EDO1232) – 425,7 millones de zł.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 4-letnie – COI. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.093,1 mln zł (55% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 10-letnie – EDO (21%) i 1-roczne – ROR (11%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 3-miesięczne – OTS (4%) i 3-letnie – TOS (4%) oraz 2-letnie – DOR (3%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ klienci przeznaczyli kwotę 37 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Podsumowanie sprzedaży skarbowych obligacji oszczędnościowych w 2022 roku

W 2022 roku sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 57,1 mld zł – to rekordowy wynik zainteresowania detaliczną ofertą obligacji skarbowych.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2022 roku wyniosła:

3-miesięczne – 8.862,7 millones de zł,

12-miesięczne premiowe – 428,0 mln zł,

1-roczne – 12.358,0 mln zł,

2-letnie – 3.726,2 millones de zł,

3-letnie – 1.160,5 millones de zł,

4-letnie – 24.154,5 millones de zł,

10-letnie – 5.905,9 millones de zł,

Obligacje rodzinne – 516,0 mln zł.

Kolejny rekordowy rok sprzedaży oszczędnościowych obligacji skarbowych

Ostatnie lata to zdecydowanie rosnące zainteresowanie naszymi obligacjami oszczędnościowymi. Po rekordowym 2021 roku odnotowaliśmy ponowny wzrost. Rok 2022 zamknęliśmy z kolejnym rekordem pod względem wielkości sprzedaży. Popyt na nasze obligacje wyniósł w sumie 57,1 mld zł, ze średnią miesięczną wartością zakupu na poziomie ponad 4,7 mld zł.

Najchętniej wybieran obligacje ze stałej oferty

W 2022 roku największy udział w sprzedaży odnotowaliśmy w przypadku obligacji 4-letnich. Na zakup tych instrumentów nabywcy przeznaczyli ponad 24,2 mld zł (42% udział w strukturze sprzedaży). Są to obligacje, których oprocentowanie powiązane jest ze wskaźnikiem inflacji powiększonym o dodatkową marżę. Kolejne pod względem popularności były, wprowadzone do sprzedaży w czerwcu , obligacje 1-roczne, których oprocentowanie uzależnione jest od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Na ich zakup klienci przeznaczyli ponad 12,4 mld zł (22% udział w strukturze sprzedaży).

Na 3. miejscu, z 16% udziałem w strukturze sprzedaży, uplasowały się obligacje 3-miesięczne, o oprocentowaniu stałym, czyli z zyskiem znanym z góry. El instrumento mają stałą, z góry określoną stopę zwrotu i przeznaczone są dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki, 3-miesięczny okres.

Nowe instrumenty oszczędnościowe w stałej ofercie obligacji skarbowych

W 2022 roku wprowadziliśmy do naszej oferty nowe obligacje oszczędnościowe:

1-roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR),

2-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR),

3-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (TOS).

Oprocentowanie ROR i DOR, w poszczególnych miesięcznych okresach odsetkowych, ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o marżę. Dodatkowo w przypadku ujemnej stopy referencyjnej NBP przyjmuje się, że oprocentowanie w danym okresie odsetkowym jest równe marży, co oznacza, że ​​ujemna stopa nie będzie miała negatywnego przełożenia na oprocentowanie obligacji. Konstrukcja oprocentowania ROR i DOR zapewnia regularną – comiesięczną wypłatę odsetek.

Oprocentowanie nowych obligacji 3-letnich TOS jest stałe, zatem już w dniu zakupu nabywca zna wysokość zysku jaki otrzyma na koniec inwestycji. W pierwszym roku (okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach (okresach odsetkowych) od wartości 100 zł powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok, co znacznie zwiownęocksza zy obliga. Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji w dniu wykupu, czyli po zakończeniu okresu oszczędzania.

Rozszerzenie sieci sprzedaży, oszczędnościowe obligacje skarbowe można kupić również w Banku Pekao S.A.

Pekao, jako drugi agent emisji, udostępnił możliwość nabywania obligacji skarbowych. Klienci Pekao, a także wszystkie osoby zainteresowane obligacjami skarbowymi mogą je kupić w sieci punktów sprzedaży obligacji – placówkach Banku Pekao S.A. oraz w kanałach zdalnych – bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay.

Oszczędnościowe obligacje skarbowe to dobry pomysł na pomnażanie oszczędności

Polacy przeznaczyli na zakup obligacji w 2022 roku rekordową kwotę ponad 57 miliardów złotych. Oszczędności, które lokowali miesięcznie nasi klienci w ubiegłym roku, przekroczyły 4,7 miliardów. Tak znaczące kwoty przeznaczone na oszczędzanie są potwierdzeniem wysokiego zaufania Polaków do naszych obligacji

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Z optymizmem patrzymy na zwiększenie sieci sprzedaży obligacji. Chcielibyśmy aby Polacy mieli jak najszerszy dostęp do tej formy oszczędzania. Warto podkreślić, że jest to produkt, który jest bardzo prosty w obsłudze. Wybieramy obligacje, na których chcemy oszczędzać i wpłacamy pieniądze. Po ustalonym okresie, otrzymujemy nasze oszczędności wraz z należnymi odsetkami. Obligacje oszczędnościowe to szczególny rodzaj obligacji, oferowany przede wszystkim z myślą o naszych obywatelach. Nie musimy śledzić żadnych notowań rynkowych. Nasz zysk wynika wprost z ich oprocentowania i ewentualnego dyskonta, w przypadku zamiany na kolejne instrumenty. Nie musimy śledzić ich notowań rynkowych, tak jak w przypadku obligacji hurtowych, sprzedawanych na przetargach instytucjom finansowym. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl

– dodaje ministro.

Warto też przypomnieć jakie cechy obligacji doceniają nasi klienci decydując się na oszczędzanie

Pełne bezpieczeństwo i gwarantowany zysk: Skarb Państwa gwarantuje całym swoim majątkiem wypłatę oszczędności wraz z należnymi odsetkami.

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb: bogata oferta obligacji oszczędnościowych pozwala w elastyczny sposób dopasować strukturę oszczędności do indywidualnych potrzeb każdego oszczędzającego, w tym z uwzględnieniem:

założonego czasu oszczędzania: oferowane są obligacje z terminami wykupu od trzech miesięcy do dwunastu lat;

rodzaju oprocentowania: oferowane są obligacje z oprocentowaniem stałym, zmiennym opartym o stopę referencyjną NBP lub indeksowanym do inflacji;

częstotliwości otrzymywania odsetek: odsetki mogą być wypłacane regularnie co miesiąc, co rok albo przy wykupie obligacji jako skumulowane odsetki narosłe podczas oszczędzania;

wartości planowanych oszczędności: rozpocząć oszczędzanie można już od kwoty 100 zł, gdyż tyle wynosi nominał jednej obligacji.

Elastyczny dostęp do oszczędności: w razie potrzeby można wycofać dowolną liczbę obligacji, wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję, a oszczędności trafią do ich właściciela.

Nowoczesne kanały dystrybucji: serwisy zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacja mobilna PeoPay, dostępne 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu pozwalają na dokonywanie wszystkich operacjiza bekuz obligad (w ty domu

– podkreśla ministro Skuza.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w styczniu 2023 roku

Escriba obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 stycznia)

Cena sprzedaży

OTS0423

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 EUR

100,00 EUR

przy zamianie

ROR0124

Roczne

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

DOR0125

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,85% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,10%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

TOS0126

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,85% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

COI0127

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,00%.W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

EDO0133

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,25%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

ROS0129

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

ROD0135

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

