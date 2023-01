Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wspieramy samorządy w całej Polsce. Dzięki rządowym programom środki płyną do wszystkich gmin, miast i mniejszych miejscowości. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki finansowe trafiają na inwestycje bliskie ludziom. Para przebudowa pobliskich dróg, doposażenie szpitali, budowa żłobków czy remont bibliotek. Na ten cel przeznaczyliśmy już 13,2 mld zł. Dotychczas odbyło się również pięć edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – na bezzwrotne dofinansowanie inwestycji przeznaczyliśmy łącznie 63,4 mld zł. Dodatkowe fundusze otrzymują także duże miasta, takie jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków.

Rządowe programy wspierają samorządy w całej Polsce

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program Inwestycji Strategicznych, Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 to tylko niektóre programy, które wspierają jednostki samorządu terytorialnego w całej Polsce. Rządowe środki są wykorzystywane m.in. przy budowie i modernizacji przedszkoli, szkół, żłobków czy infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej.

– Czy kiedykolwiek wcześniej było tyle środków rządowych – podkreślam rządowych – na wsparcie dla inwestycji lokalnych? Różnego typu inwestycji: przedszkoli, szkół, żłobków, dróg, układów drogowych, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wielu, wielu innych inwestycji – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Niższe bezrobocie dzięki rządowym dotacjom

Dzięki rządowym środkom i modernizacjom małych ojczyzn zmniejszyła się migracja mieszkańców do dużych miast. Dodatkowe pieniądze inwestują lokalne firmy, co znacząco wpływa na spadek bezrobocia w całej Polsce oraz dodatkowe inwestycje zagranicznych inwestorów.

– Broma jedna Polska. Musi być jedna, musi się rozwijać równomiernie – możliwie równomiernie. Wiadomo, że wielcy inwestorzy i tak przybywają do wielkich miast. Mamy na to mniejszy wpływ. Mamy wpływ na przyciągnięcie ich do Polski i to robimy, dlatego bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie. Staramy się ze wszech miar przekierować inwestycje do tych ośrodków, w których tych inwestycji do tej pory nie było, które były wykluczone z inwestycji – podkreślił szef polskiego rządu.

Rządowe wsparcie dla Warszawy

Rządowe programy obejmują nie tylko mniejsze miejscowości, ale również miasta wojewódzkie. Stolica jest jednym z miast, które otrzymuje wiele bezzwrotnych dofinansowań. Są to nie tylko: Program Maluch+, Rodzina 500+ czy Rządowy Program Dobry Start. Warszawa dostaje również milionowe dotacje m.in. na rozwój inwestycji drogowych.

– W Warszawie wiele inwestycji nie odbyłoby się bez udziału środków rządowych. Czy wsparcie budowy przedszkola przy ul. Gilarskiej, czy przebudowa estakad – to na Saskiej Kępie, bodaj ul. Paryska, czy układ dróg na Białołęce, ale także dokończenie południowej obwodnicy Warszawy – tak ważnej dla układu komunikacyjnego miasta nie odbyłoby się bez wsparcia środków rzątrózedowych – zazątrózedowych – zaznac Minis Raznac. I dodał: – jesteśmy gotowi do wsparcia szeregu innych inwestycji. Bardzo często pochylamy się nad potrzebami inwestycji miasta stołecznego Warszawy.

Warszawa otrzyma rządowe wsparcie dla kolejnych inwestycji np. dla budowy trzeciej linii metra. Prezydent stolicy zwrócił się również o wsparcie rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Dodatkowe środki popłyną również na odremontowanie a potem rozbudowę perły sportowej Warszawy, czyli Skry. W kolejnych kilku latach chcemy przeznczyć kwotę do 3 miliardów złotych na różne projekty. Takiego rozwoju nie byłoby bez naprawy finansów publicznych.

Chcesz sprawdzić z jakich programów rządowych skorzystała twoja gmina? – wejdź na mapainwestycji.gov.pl.

OSI MIL