16.01.2023 Berlina Premier Mateusz Morawiecki w Berlinie: Wzywam niemiecki rząd do dostarczenia wszystkich rodzajów uzbrojenia na Ukrainę

Jubileusz 50-lecia pracy Wolfganga Schäuble był okazją do poruszenia przez premiera Mateusza Morawieckiego aktualnych problemów międzynarodowych oraz wyzwań stojących przed Niemcami i Polską. Szef rządu podkreślił potrzebę solidarności z walczącą Ukrainą oraz wspomniał o relacjach polsko-niemieckich i ich roli w budowie wspólnej Europy.

Europa con obliczu imperializmu Rosji

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do kwestii Rosji i podejścia do niej krajów Zachodniej Europy. „30 lat pokoju w Europie okazało się częściową iluzją. Europa Zachodnia wierzyła, że ​​rosyjskiego niedźwiedzia można oswoić” – zaznaczył szef rządu. „Jednak Polska wiedziała, że ​​imperializm jest najważniejszą częścią polityki Kremla” – dodał.

Kraje europejskie wpadły w pułapkę – stały się zależne od rosyjskiego gazu. „Okazało się, że stosunki z Rosją to pakt z diabłem. Polityka Wandel durch Handel – zmiana poprzez handel – i projekty, które miały związać Rosję z Europą, nie wypaliły” – podkreślił premier. „To, co dla Zachodu okazało się tylko niepowodzeniem biznesowym, dla krajów takich jak Ukraina i Polska, stało się sprawą życia i śmierci” – wyjaśnił.

Zdaniem polskiego premiera, w rosyjskim myśleniu politycznym, istnienie niepodległej Ukrainy czy niepodległej Polski jest nie do pogodzenia z istnieniem rosyjskiego imperializmu.

Relacje polsko-niemieckie

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił fundamentalną rolę Polski w tworzeniu wolnej Europy. „Bez polskiej „Solidarności”, nie byłby możliwy upadek Muru Berlińskiego” – przypomniał szef rządu.

Relacje polsko-niemieckie są bardzo istotne dla całej Europy. Szef rządu przytoczył wypowiedź H. Gerlacha, który podkreślał że tylko porozumienie jest dobrym rozwiązaniem w stosunkach Polski i Niemiec. Zdaniem premiera, relacje polsko-niemieckie powinny zostać wzmocnione, co byłoby dobre dla Polski, Niemiec oraz dla całej Europy. „Wzmocnienie to powinno zostać oparte na wspólnej wizji wolnych i demokratycznych narodów, które dążą do budowy silnej i zjednoczonej Europy” – podkreślił szef rządu.

Europa, una mujer en Ucrania

Europa musi wspierać Ukrainę, aby nie doszło do III wojny światowej. Kraje europejskie nie mogą być obojętne na przelewaną ukraińską krew. Ignorowanie Rosji może doprowadzić do napaści na inne państwa Europy. „Dzisiaj Ukraińcy walczą nie tylko za swoją wolność, lecz również walczą w obronie Europy” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, bardzo istotne jest, aby rząd niemiecki podjął działania polegające na dostawie wszystkich rodzajów uzbrojenia na Ukrainę.

Wolfgang Schauble

Wolfgang Schäuble jest byłym przewodniczącym Bundestagu – izby niższej niemieckiego parlamentu. Pełnił on również funkcję ministra finansów, spraw wewnętrznych oraz przewodniczącego Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). Uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych polityków niemieckich.

