14.01.2023 Tomaszów Mazowiecki Ruszyła druga edycja programu „Trenuj z wojskiem”

– To są zajęcia, których celem jest przede wszystkim przeszkolenie z podstawowych zasad obsługi broni, zasad przetrwania, zasad pomocy medycznej, zasad walki w bliskim kontakcie, a więc to wszystko, co jest potrzebne, żeby zareagować odpowiednio i skutecznie w sytuacji kryzysowej – powiedział podczas inauguracji projektu wicepremier Mariusz Błaszczak.

W sobotę 14 stycznia br. w Tomaszowie Mazowieckim, wicepremier-minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zainaugurował drugą edycję projektu „Trenuj z wojskiem”.

Z inicjatywy MON i Wojska Polskiego od dziś do 25 lutego, w całej Polsce zorganizowane będą dla ochotników bezpłatne, jednodniowe szkolenia wojskowe. To druga edycja projektu „Trenuj z wojskiem”, tym razem pod hasłem „Trenuj z wojskiem w ferie”.

W 31 jednostkach wojskowych na terenie całej Polski wojskowi instruktorzy uczą podstaw: posługiwania bronią, strzelania, walki wręcz, przetrwania w trudnych warunkach, nawigowania w terenie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i ostrzału oraz wielu innych umiejętności. Szkolenie ma uczyć właściwych nawyków na wypadek zagrożenia i kryzysu oraz podnosić poziom bezpieczeństwa i pewności siebie. Podczas szkolenia jednostki zapewniają wyżywienie i ubezpieczenie.

– Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy korzystają z naszej propozycji. Naszym celem jest to, żeby jak najwięcej osób było przeszkolonych ale naszym celem jest również zachęcenie młodych ludzi do przystępowania do Wojska Polskiego. Bardzo się z tego cieszę, że podczas mojej obecności w Tomaszowie Mazowieckim, podczas rozmów z ludźmi, którzy zgłosili się, jest tak dużo młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z Wojskiem Polskim

– powiedział wicepremier M. Błaszczak.

Dziś odbywają się pierwsze szkolenia – w Zamościu, Tomaszowie Mazowieckim, Rzeszowie, Ustce, Bielsku-Białej i Wesołej pod Warszawą.

Wicepremier zachęcał do udziału w projekcie, zapewnił, że organizowane przez siedem kolejnych sobót szkolenia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów Wojska Polskiego, w tym wielu uczestników misji poza granicami RP.

– Zachęcam, naprawdę warto, a wiem, że warto, dlatego, że w poprzedniej jesiennej edycji przeprowadziliśmy badania ankietowe, z którego wynika, że 98% osób, które wzięło udział w badaniu stwierdziło, że zajęcia poszerzyły ich wiedzę i umiejętności związane właśnie z obronnością i bezpieczeństwem. To fantastyczne, to naprawdę bardzo dobry wynik. To świadczy o tym, że to było bardzo ważne i potrzebne

– powiedział szef MON.

„Trenuj z wojskiem” to podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, profesjonalne przeszkolenie wojskowe. Prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy. To inicjatywa prospołeczna i proobronna.

Pierwsza edycja projektu odbyła się na jesieni – w październiku i listopadzie ub.r. Przez 8 sobót udało się wyszkolić 4 tys. chętnych. Projekt od początku cieszył się dużym zainteresowaniem i popularnością. Z ankiet uczestników po I edycji wynika, że prawie 99% z nich uważa, że szkolenie spełniło ich oczekiwania.

