Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w obchodach 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które zjednoczyło narody Polaków, Litwinów, Ukraińców i Białorusinów w walce z rosyjskim zaborcą. Powstanie Styczniowe, mimo rosyjskich represji, przetrwało w narodowej pamięci i stało się inspiracją dla następnych pokoleń bohaterów walczących o niepodległość.

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W STYCZNIU

21 stycznia br. (sobota)

Oh diosz. 10.00 w Mszczonowie na terenie kościoła farnego pw. Świętego Jana Chrzciciela rozpocznie się uroczystośćsymbolznego pochówku Naczelnika Powstańczego Mszczonowa ks. proboszcza Władysława Polkowskiego. Poświęcony zostanie także pomnik pamięci Bohaterów Powstania Styczniowego z terenu Ziemi Mszczonowskiej. Jego budowę dofinansowano w ramach dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej. Obelisco ma być jednocześnie simbólicoznym grobem śp. Kansas. proboszcza Władysława Polkowskiego, który za patriotyczną i powstańczą działalność został zesłany do syberyjskiej Tunki. Zmarł na carskim wygnaniu, a jego ciało spoczęło na Cmentarzu Jerozolimskim w Irkucku.

Oh diosz. 15.00 rozpocznie się msza św. za Ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po mszy planowany jest przemarsz z kompanią honorową i orkiestrą Wojska Polskiego ul. Długą i Freta pod Krzyż Traugutta.

O godz.16.30 rozpoczną się uroczystości przed Krzyżem Traugutta, modlitwa w intencji Powstańców Styczniowych i Ojczyzny oraz Capstrzyk Wojskowy z salwą honorową.

22 stycznia br. (Niedziela)

Oh diosz. 8.30 wicepremier, minister obrony narodowej wraz z uczniami klas mundurowych złoży kwiaty w kwaterze Powstańców Styczniowych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Oh diosz. 12.00 na Cytadeli Warszawskiej zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona bohaterskim Powstańcom Styczniowym walczącym o wolną i niepodległą Ojczyznę straconym na stokach Cytadeli Warszawskiej i poległych w bojachskim z za.

23 stycznia br. (poniedziałek)

Oh diosz. 16.00 rozpocznie się uroczysty Apel Pamięci przy Bramie Straceń na Cytadeli Warszawskiej.

***

ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ

W wielu garnizonach i jednostkach dziedziczących tradycje orężne Powstania Styczniowego odbędą się Apele Pamięci, koncerty, prelekcje (m.in. w Lublinie, Olsztynie, Elblągu, Koszalinie, Tomaszowie Mazowieckim, Białymstoku, Braniewie, Dęblinie, Grójcu, Trzebiatowie, Gdyni, Suwałkach, Ostrowi Mazowieckiej, Komorowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Jarosławiu, Brodnicy, Powidzu).

W ramach akcji pod hasłem „Żołnierska pamięć. Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Styczniowym” żołnierze i uczniowie klas mundurowych uporządkują cmentarze i mogiły Powstańców Styczniowych, a także otoczenie miejsc upamiętniających chwałę oręża polskiego znajdujących się w kraju oraz poza granicami państwa.

KONKURS „WDZIĘCZNI BOHATEROM”

W styczniu zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert „Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Styczniowym” na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwojuści narodowmoej.

Konkurs adresowany broma m. in. do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Będzie można składać wnioski o dofinansowanie zadań związanych z upamiętnieniem walk i bohaterów Powstania Styczniowego np. działań edukacyjnych, wystaw, koncertów, rekonstrukcji historycznych, opieki nad miejscami pamięci.

HISTORIA DEL ESPACIADORCZNY

Oh diosz. 13.00, w niedzielę 22 stycznia 2022 r. zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, na spacer historyczny z żołnierzami szlakiem Powstania Styczniowego.

Warszawa odegrała istotną rolę podczas Powstania, choć w samym mieście, wówczas carskim garnizonie, nie doszło do walk Powstańców z Rosjanami. W zakonspirowanych warszawskich lokalach działał Komitet Centralny Narodowy, czyli powstańczy Rząd Narodowy. KCN zainicjował zbrojne powstanie w odpowiedzi na dokonaną w Warszawie brankę do rosyjskiego wojska.

W latach poprzedzających Powstanie, na ulicach miasta odbywały się manifestacje, które umacniały opór przeciwko zaborcy i były zarzewiem późniejszej walki.

Przejdziemy Krakowskim Przedmieściem – ulicą, na której w 1861 r. Rosjanie krwawo pacyfikowali polskie demonstracje patriotyczne. Zobaczymy Dawne gmachy wyższych uczelni, których studenci brali udział w Powstaniu, a także kamienicę splądrowaną przez carskich żołdaków w zemście za próbę zamachu na namiestnika Fiodora Berga.

Dowiemy się, który budynek spalili działacze podziemia, por utrudnić zaborczym władzom pobór podatków oraz poszukamy pomników i tablic upamiętniających styczniowy zryw i jego bohaterów. Dla uczestników spaceru przewidziano grochówkę wojskową oraz upominki.

Miejsce zbiórki – Plac Zamkowy. Zapisy do 20 stycznia przyjmuje Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, pod nr tel. 261 842 335 lub e-mailem b.dubiel@ron.mil.pl b.jarzebowska@ron.mil.pl

WYSTAWY, PELÍCULA, PUBLIKACJE

Od 13 do 31 stycznia br. będzie można oglądać wystawę plenerową w Łazienkach Królewskich pod hasłem „Powstanie styczniowe 1863 roku”. Zainteresowane szkoły mogą zwrócić się do Centralnej Biblioteki Wojskowej o udostępnienie wystawy do druku.

Od 20 stycznia br. hacer 20 luego br. będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawę zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej pt. „Powstanie Styczniowe” con Galerii Wystawowej Biblioteki (ul. Ostrobramska) con godz. de 9.00 a 19.00.

Od 24 stycznia br. hacer 16 kwietnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie prezentowana będzie wystawa pod hasłem „Miłość i obowiązek. Powstanie Styczniowe 1863”. Na wystawie można będzie obejrzeć m. en. bezcenne pamiątki ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. Na szczególną uwagę zasługują: ornamentowana szabla gen. Mariana Langiewicza, węgierska karabela Zygmunta Sierakowskiego, para pistoletów z zamkiem kapiszonowym gen. Ludwika Mierosławskiego, sztucer gen. Apolinarego Kurowskiego, odznaka Dyktatora Powstania gen. M. Langiewicza, a także dzieła wybitnych polskich malarzy Maksymiliana Gierymskiego, Jacka Malczewskiego y Antoniego Piotrowskiego oraz rysunki i fotografie z cyklu prac E. Andriolliego „Sierakowski”.

28 i 29 stycznia br. Muzeum Wojska Polskiego przy Alejach Jerozolimskich 3, w ramach atrakcji dla publiczności, przygotowuje rekonstrukcję historyczną obozu Powstańców Styczniowych.

Od 23 do 27 stycznia br. planowane są pokazy historyczno-edukacyjne dla uczniów i studentów, m.in. filmów dokumentalnych „Rok 1863” i „Bracia nie zasypiajmy sprawy – ks. Brzózka” con Auli Głównej Centralnej Biblioteki Wojskowej. Zgloszenia pod nr. teléfono 261 817 394, correo electrónico cbw@ron.mil.pl

W 2023 roku ukaże się także specjalne wydanie magazynu „Polska Zbrojna Historia” poświęcone bohaterom Powstania Styczniowego.

POKAZ MULTIMEDIALNY

W nocy z 22 na 23 stycznia br., od zmroku do godz. 22.00, na ścianie Centralnej Biblioteki Wojskowej od ul. Ostrobramskiej rozpocznie się pokaz multimedialny materialłów ikonograficznych ze zbiorów biblioteki dotyczących Powstania Styczniowego.

