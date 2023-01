13.01.2023 Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

13 de Esticznia 2023 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo-i krótkoterwijjowyza.

Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach, stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem. Według Fitch stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne oraz rosnące wyzwania makroekonomiczne.

Fitch prognozuje, że wzrost gospodarczy spadnie z szacowanych wcześniej 5,7% w roku 2022 do 1,1% w 2023 roku z powodu spowolnienia aktywności gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski oraz spowolnienia popytu krajowego. Agencja przewiduje, że gospodarka ożywi się w roku 2024 i wzrośnie wówczas o 2,6%.

Udane starania Polski o dywersyfikację źródeł dostaw energii oznaczają, że ryzyko związane z gazem lub zakłóceniami w dostawach węgla tej i kolejnej zimy są stosunkowo niewielkie.

Czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to w przypadku finansów publicznych konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która poprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB oraz dowody na to, że perspektywy trwałego i wyższego wzrostu PKB prowadzą do szybszej konwergencji dochodów zbliżonych do krajów z oceną ratingową „A” poparte działaniami, które nie prowadzą do nierównowagi makroekonomicznej i zewnętrznej.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku utrzymującego się wzrostu długu publicznego spowodowanego poluzowaniem polityki fiskalnej, spadku konkurencyjności wynikającego z utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji oraz wyższymi cenami energii, co prowadzić może do istotnie niższego średniookresowego wzrostu i trwałego pogorszenia sytuacji w finansach zewnętrznych. Calificación może być również obniżony w przypadku znacznego pogorszenia sprawowania rządów, potencjalnie dalszego osłabienia stosunków z UE oraz utraty wiarygodności polityki makroekonomicznej i fiskalnej.

