12.01.2023 Konkurs MF: Zgłoś swój pomysł i zostań Podatkowym Liderem!

„Podatki w dobie światowych wyzwań gospodarczych” to temat pracy konkursowej 12. edycji konkursu „Podatkowi Liderzy”.

Studenci i absolwenci kierunków prawniczych oraz ekonomicznych przedstawią swoją wizję opodatkowania w obliczu dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

W tej edycji Konkursu również pojawia się możliwość rozwiązania zadania analitycznego z zakresu ekonomii opodatkowania. Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

Tegoroczna edycja konkursu stara się rzucić światło na wyzwania procesu tworzenia prawa podatkowego, w obliczu zawirowań w otoczeniu makroekonomicznym. Wydarzenia 2022 r. skłoniły wiele państw do podejmowania odważnych, a czasami niekonwencjonalnych decyzji w obszarze opodatkowania. Preferenceje podatkowe oraz inne narzędzia interwencji fiskalnej zostały ukierunkowane na zapewnienie ciągłości rozwoju gospodarczego, a z drugiej strony stabilności finansów publicznych. Pragniemy zachęcić przyszłych Podatkowych Liderów do refleksji nad tymi zagadnieniami i podzielenia się z nami wnioskami z analiz

– mówi dyrektor Departamentu Analiz Podatkowych Jakub Chowaniec

A kolejna, już 12., edycja konkursu „Podatkowi Liderzy”. Podczas jedenastu edycji programu staż w Departamencie Analiz Podatkowych odbyło 150 najzdolniejszych studentów, z czego 24 stażystów postanowiło kontynuować swoją karierę w Ministerstwie Finansów. Wielu z nich jest dziś pracownikami naszej organizacji.

Uczestnicy konkursu wnoszą zupełnie nowe spojrzenie na wyzwania stojące przed polskim systemem i administracją podatkową. Od początku funkcjonowania programu prezentowali swoje poglądy dotyczące m.in. partnerstwa biznesu z fiskusem, wpływu pandemii na podatki, walki z szarą strefą i rajami podatkowymi oraz innych doniosłych zagadnień. Wiele z przedstawionych lub wypracowanych w ramach stażu pomysłów przełożyło się na prace legislacyjne i zmiany wprowadzone do polskiego systemu podatkowego

– dodaje dyrektor Chowaniec.

Konkurs nie jest kierowany jedynie do prawników. W tej edycji po raz kolejny istnieje możliwość rozwiązania zadania analitycznego z zakresu ekonomii opodatkowania. A od decyzji uczestników zależy, którą z form pracy konkursowej wybiorą.

Udział w konkursie

Pisemną pracę konkursową pt. „Podatki w dobie światowych wyzwań gospodarczych” albo rozwiązanie zadania analitycznego złóż do 15 lutego 2023 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Praca pisemna nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12, zaś zadanie analityczne musi zostać rozwiązane w pakiecie Stata lub środowisku R. Raport nie powinien być dłuższy niż 4 strony A4.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Regulamin konkursu oraz wszelkie potrzebne pliki znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy

do 15 lutego 2023 r. – termin przesyłania zgłoszeń,

do 28 lutego 2023 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,

20 luego – 10 marca 2023 r. – rozmowy kwalifikacyjne,

el 15 de marzo de 2023 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: gov.pl/finanse/podatkowi-liderzy.

Podatkowym liderom oferujemy

Płatny staż w Ministerstwie Finansów, w ramach którego przewidywane są m.in.:

udział stażystów w pracach Departamentu Analiz Podatkowych, zajmującego się współtworzeniem założeń do wdrażanych w Polsce innowacyjnych rozwiązań podatkowych,

możliwość uczestniczenia w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

