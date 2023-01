Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Płatniku – pamiętaj o prawidłowym numerze PESEL/NIP podatnika10.01.2023

Płatnicy mają obowiązek wpisywać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 r.

Dokumenty należy wysyłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy.

Płatniku przypominamy o obowiązku wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP osoby, dla której wysyłasz informację (podatnika).

Pamiętaj, że wpisanie prawidłowego numeru PESEL/NIP Twojego pracownika w informacji o jego przychodach jest Twoim obowiązkiem wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania drogą elektroniczną informacji PIT-11 za 2022 r. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999).

Nieprawidłowe numery PESEL/NIP wpisywane przez płatników utrudniają, a często uniemożliwiają podatnikowi rozliczenie się z podatku za 2022 r. w usłudze Twój e-PIT.

Prawidłowy numer PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację podatnika. Umożliwia a:

wygenerowanie i udostępnienie osobie, dla której wysyłasz informację, zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, oraz skorzystanie z ulg i odliczeń, co może umożliwić zwrot nadpłaty podatku,

zalogowanie się osoby do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PINZA DE LUBRICANTE PESEL.

Aktualne wersje formularzy

Płatniku pamiętaj, żeby wysłać dokumenty drogą elektroniczną w aktualnej wersji formularza: PIT-11 w wersji 29 a PIT-40A/11A w wersji 21. Zapewniają one wygenerowanie zeznań w usłnieze Twój e-PIT zego.

Informacje PIT-11 i PIT-40A/11A możesz przygotować na formularzu dostępnym na stronie podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników.

Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza.

