10.01.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki o zmianach na rzecz poprawy warunków pracy

Premier Mateusz Morawiecki o zmianach na rzecz poprawy warunków pracy10.01.2023

Rynek pracy się zmienia, w szybkim tempie zmieniają się również potrzeby pracowników i pracodawców. Dlatego musimy przekształcać także nasze regulacje, które chronią rynek pracy, a przede wszystkim pracownika. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Chodzi m.in. o bezpłatny urlop opiekuńczy, który wyniesie 5 dni w roku oraz wydłużenie urlopu rodzicielskiego.

Korzystne zmiany dla pracowników

Rząd wspiera zmiany, które dążą do rozbudowania praw pracowniczych. Nowe przepisy zakładają zmiany, które pozwolą łatwiej pogodzić życie zawodowe z życiem rodzinnym. Wprowadzają min. dodatkowy urlop opiekuńczy.

Proponowane zmiany zakładają m.in.:

2 dodatkowe przerwy od pracy wliczane do czasu pracy, dla pracowników pracujących dłużej niż 8 godzin,

nie będzie można zabronić pracownikowi jednoczesnego pozostawiania w stosunku pracy z innym pracodawcą,

bezpłatny urlop opiekuńczy, który wyniesie 5 dni w roku,

zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego, m.in. wzrost zasiłku macierzyńskiego do 70% dla obojga rodziców,

możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.

Więcej informacji na temat szczegółowych rozwiązań

Walczymy o płacę Polonia

– Słuchamy głosów pracodawców i przedsiębiorców, ale słuchamy także przede wszystkim głosów pracowników. Nasze nowe propozycje to dobre rozwiązania dla polskich pracowników, polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy – podsumował szef rządu.

Rząd konsekwentniej spełnia obietnice złożone obywatelom. W trudnych czasach kryzysu pamiętamy szczególnie o najmniej zarabiających pracownikach. Równolegle walczymy o każde miejsce pracy, żeby poziom bezrobocia był jak najniższy.

W 2022 r. rząd podjął decyzję o rekordowym wzroście płacy minimalnej w 2023 r. Od 1 stycznia wynosi ona „na rękę” 2709,48 zł – w porównaniu do 2015 r. para wzrost o blisko 111 proc. Natomiast od 1 lipca 2023 r., płaca minimalna „na rękę” zostanie podniesiona do 2783,86 zł. W porównaniu do 2015 r. a wzrost o ponad 116 proc.

Sytuacja na rynku pracy – Polska konkuruje wysokimi technologiami i produktywną pracą

Polska gospodarka konkuruje coraz lepszymi wysokimi technologiami i produktywną pracą.

Jesteśmy krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych Eurostat opublikowanych 1 grudnia 2022 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w październiku 2022 r. 3% wobec 6% w UE i 6,5% w strefie EURO. Tym samym Polska wraz z Niemcami zajęła drugie, po Czechach (2,1%), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

