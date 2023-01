07.01.2023 Bratysława Premier Mateusz Morawiecki na obchodach 30-lecia niepodległości Republiki Słowackiej w Bratysławie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki na obchodach 30-lecia niepodległości Republiki Słowackiej w Bratysławie07.01.2023

Koniec XX wieku przyniósł Europie zwycięstwo wolności i demokracji nad komunistyczną tyranią narzuconą przez Moskwę. Niemal równolegle do polskiej transformacji, zmiany ustrojowe zawitały także w ówczesnej Czechosłowacji. Obalenie władzy komunistycznej, a następnie powołanie dwóch niezależnych państw w 1993 r. przypieczętowało wiatr zmian w naszej części Europy. Dziś, premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Bratysławie z premierem Słowacji Eduardem Hegerem, aby wspólnie uczcić 30-lecie niepodległej Słowacji. To niezwykle ważny dzień dla naszych sąsiadów – wspólna historia buduje dziś wspólne perspektywy.

Karta z historii: 1 stycznia 1993 r. – Niepodległość Republiki Slowackiej

Podobnie jak w Polsce, opór obywateli Czechosłowacji wobec komunistycznych władz objawiał się przez dekady wieloma strajkami i manifestacjami. Dopiero jednak strajki studentów z 1989 r. (tzw. aksamitna rewolucja) doprowadziły do ​​wolnych wyborów i zmiany władzy. Wówczas przeprowadzono szereg reform i na drodze wewnętrznych uzgodnień nastąpił podział Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej (Czechosłowacji) na dwa suwerenne państwa: Republikę Czeską i Republikę Słowacką. To właśnie 30 lat temu – w styczniu 1993 r. – powstała niepodległa i demokratyczna Słowacja.

Polsko-słowackie relacje to przykład bardzo dobrej współpracy

Polska i Słowacja są bliskimi sobie krajami nie tylko ze względu na bliskość geograficzną. Oprócz bycia członkami Unii Europejskiej i NATO, wspólnie działamy na forum Grupy Wyszehradzkiej oraz Trójmorza. W ciągu zeszłego roku, szef polskiego rządu wielokrotnie spotykał się z premierem Słowacji, między innymi na wspólnych ćwiczeniach wojskowych PUMA-22 oraz z okazji otwarcia połączenia gazowego międzykra naszymi.

