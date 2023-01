Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wicepremier Mariusz Błaszczak: Doprowadziliśmy do tego, że Ukraina otrzyma system Patriot07.01.2023

Kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, żeby wzmocnić siły przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Ukrainy o system Patriot, wtedy politycy PO i media z nimi związane mówiły, że się nie da. Otóż ​​okazuje się, że da się. Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że nawet ci, którzy są najbardziej totalni z opozycji, muszą przyznać, że to PiS wywołało dyskusję w tej sprawie – mówił o tym pan premier Jarosław Kaczyńe, ja wmó Sejwimiski. Doprowadziliśmy do tego, że Ukraina otrzyma system Patriot, zarówno amerykański, jak i niemiecki. Można przeprowadzić te działania, tylko trzeba chcieć i potrafić. Para bromear także kwestia kwalifikacji politycznych, których jak się okazuje opozycja nie ma – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak w sobotę na konferencji w Warszawie.

7 stycznia br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera Mariusza Błaszczaka dotycząca zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie.

Podczas konferencji wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślił, że działania rządu, których celem jest wsparcie Ukrainy mają bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Bezpieczeństwo to także konsekwentna modernizacja Wojska Polskiego.

Naszym celem jest to, żeby na południowym wschodzie graniczyć z niepodległą Ukrainą a nie Rosją i konsekwentnie wzmacniamy i wspieramy Ukrainę, aby ten cel osiągnąć. (…) Zasadniczym celem rządu PiS, jest doprowadzenie do tego, żeby Polska była bezpieczna. Me konsekwentnie a robimy desde 2015 roku. (…) Konsekwentnie budujemy system bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Wzmacniamy polskie siły zbrojne, a rząd PO-PSL likwidował jednostki wojskowe na wschód od Wisły. A był proces, który szczególnie dotkliwie został przeprowadzony w 2011 roku. Trzeba pamiętać o tym, że polskie władze kierują się przede wszystkim bezpieczeństwem naszego kraju, a opozycja jak widać tym się nie kieruje

– mówił szef MON.

Mówiąc o modernizacji Wojska Polskiego wicepremier przypomniał o najważniejszych kontraktach i dostawach dla wojska.

W ubiegłym roku pierwsze dostawy wyrzutni Patriot, pierwsze koreańskie czołgi K2, armatohaubice K9. W tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią kolejne koreańskie czołgi i armatohaubice, czołgi Abrams, śmigłowce AW 101 dla Marynarki Wojennej, AW 149 do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Chekamy na Black Hawk z PZL Mielec. (…) Konsekwentnie wzmacniamy i rozwijamy bezpieczeństwo naszego kraju. PiS odznacza się dużą sprawczością, w odróżnieniu od PO i opozycji, która zapowiada, że ​​będzie wypowiadać umowy i twierdzi, że zbyt dużo zamawiamy sprzętu

– dodał wicepremier M. Błaszczak.

Dzisiaj na Ukrainie rozgrywa się również bezpieczeństwo Polski – dlatego my poprzez inspirowanie i organizowanie pomocy dla Ukrainy dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków. (…) Miarą skutecznej polityki nie są puste deklaracje, lecz przemyślane koncepcje i ich realizacja. Są konkrety. Presja ma sens. Niemcy i Francja przekażą wsparcie wojskowe dla Ukrainy, jakiego do tej pory nie było

– mówił podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki.

