07.01.2023 Varsovia Premier o przekazaniu Ukrainie systemów Patriot: poprzez organizację tam bezpieczeństwa, inspirowanie i organizowanie pomocy, dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków i nie spoczniemy, aż to bezpieczeństwo nie będzie w najwyższym możliwym stopczonezabezpie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ukraina jest atakowana przez Rosjan od ponad dziesięciu miesięcy. Zniszczenia, w wyniku rosyjskich ataków, są znaczące. Kreml kontynuuje działania, które mają na celu odcięcie bezbronnych cywilów od prądu, ciepła, żywności czy bieżącej wody. Polska jest zdeterminowana, żeby kontynuować pomoc dla walczącej Ukrainy. Dzięki naszym działaniom na arenie międzynarodowej systemy Patriot trafią na Ukrainę – poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki.

Batería Patriot en Ucrania

– Cieszę się, że dzisiaj po miesiącach nacisków, pracy dyplomatycznej, po setkach rozmów w końcu nasi zachodni sojusznicy: Francja, Niemcy i inne kraje są gotowe przekazywać na Ukrainę ciężki sprzęt, nowoczetny bojoz. Ten o którym Ukraińcy mówią, że jest im najbardziej potrzebny – powiedział premier. Jak dodał, teraz chodzi o to, żeby nasza presja dyplomatyczna, nasze działania i rozmowy doprowadziły do ​​przekazania jak największej ilości ciężkiego i nowoczesnego sprzętu dla naszego wschodniego sąsiada.

Złożona przez polski rząd w listopadzie 2022 r. propozycja przekazania systemów Patriot Ukrainie zostanie wcielona w życie. 5 stycznia 2023 r. prezydent USA Joe Biden i kanclerz Niemiec Olaf Scholz ustalili, że ich kraje przekażą bojowe wozy piechoty M2 Bradley, baterię systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej MIM-104 Patriot oraz bojowe wozy piechoty SPz Marder 1.

Polska pomaga i będzie pomagać walczącej Ucrania

– Warto formułować konkretne koncepcję i realizować je konsekwentnie, pokazywać swoją sprawczość, swoją skuteczność i to właśnie robimy. Nie spoczniemy dopóki nie zabezpieczymy pokoju, spokoju i bezpieczeństwa polskich granic, bo o to nas będą pytać nasze dzieci, z tego nas będą rozliczać kolejne pokolenia – wskazał premier Mateusz Morawiecki podkreślając rolę i wpływ bezpieczeństwa naszych sąsiadów na bezpieczeństwo naszego kraju.

Polska od samego początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, wspiera naszych wschodnich sąsiadów w walce o niepodległość ich kraju. W lutym 2022 r. rząd podjął decyzję w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu wojskowego z zasobów Sił Zbrojnych RP na rzecz Ucrania. Od rozpoczęcia wojny polska pomoc wojskowo-techniczna dla Ukrainy zaczęła dynamicznie wzrastać.

Do tej pory przekazaliśmy Siłom Zbrojnym Ucrania m.in. ciężkie uzbrojenie, pociski i amunicję artyleryjską oraz strzelecką, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, bezzałogowe statki powietrzne, amunicję krążąca, systemy artyleryjskie oraz inną broń defensywną i ofensywną, a także materiały medyczne, przeciwpożarowe i środki ochrony osobistej.

MIM-104 Patriot – ważnym elementem obrony wielu państw NATO

Patriot a amerykański rakietowy system ziemia-powietrze. System przeznaczony jest do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów, a także pocisków rakietowych. Mobilność systemu zapewnia łatwy transport zarówno drogowy, jak też powietrzny. Może on jednocześnie śledzić do 120 celów i naprowadzać na nie 9 pocisków.

Sistema de batería Patriot były szeroko wykorzystywane w działaniach zbrojnych na Bliskim Wschodzie, gdzie dowiodły swojej ogromnej skuteczności i kluczowego znaczenia w obronie. Dzięki doświadczeniom bojowym system został unowocześniony. System Patriot jest nadal ważnym elementem obrony wielu państw NATO, w tym Polski.

Rok 2022 to rok przełomowy dla Wojska Polskiego

OSI MIL