05.01.2023 Jak prawidłowo rozliczyć PIT – poradniki dla emerytów i rencistów oraz osób do 26. roku życia

Jak prawidłowo rozliczyć PIT – poradniki dla emerytów i rencistów oraz osób do 26. roku życia05.01.2023

Od 15 lutego do 2 maja br. podatnicy będą składać zeznania podatkowe za 2022 r.

Przygotowaliśmy poradniki, które pomogą prawidłowo rozliczyć PIT emerytom i rencistom oraz młodym osobom do 26. roku życia.

Można je znaleźć na stronie podatki.gov.pl

Z poradników przygotowanych przez KAS podatnicy dowiedzą się m. in. na podstawie jakich dokumentów rozliczyć PIT a także z jakich zwolnień, ulg i odliczeń można skorzystać rozliczając podatek.

Poradnik dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści znajdą w poradniku informacje na temat rozliczenia, które otrzymują z organu rentowego. Dowiedzą się m. en. jak przygotować rozliczenie PIT na podstawie tych dokumentów i kiedy składane jest oświadczenie PIT-OP oraz jak rozliczyć PIT, jeśli pobierają emeryturę czy rentę lub pracują albo prowadzą działalność gospodarczą.

Poradnik dla młodych

Młodzi podatnicy, do 26. roku życia dowiedzą się m. en. jak rozliczyć PIT, kiedy przysługuje im tzw. ulga dla młodych, jak rozliczyć podatek gdy prowadzą własną działalność gospodarczą albo pracują za granicą.

Poradniki uwzględniają nowe zasady wynikające z reformy Niskie Podatki, które obowiązują począwszy od rozliczenia za 2022 r. To wyższa kwota wolna (30 tys. zł), wyższy próg podatkowy (120 tys. zł) i niższa, 12 proc. stawka PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej, a także ulgi, np. PIT-0 dla pracującego seniora, ulga na powrót czy ulga dla rodzin 4+.

Zobacz jak prawidłowo rozliczyć PIT: Poradniki PIT

