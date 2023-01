04.01.2023 Już ponad 400 zgłoszeń do programu „Finansoaktywni”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Organizowany przez Ministerstwo Finansów program edukacyjny skierowany jest do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

W tym roku uczniowie poznają różne rodzaje budżetów i dowiedzą się jak planować wydatki.

Już ponad 400 nauczycieli wypełniło formularz zgłoszeniowy do udziału w tegorocznej edycji programu.

W ósmej edycji programu „Finansoaktywni” Ministerstwo Finansów po raz kolejny zabiera uczniów szkół podstawowych w kosmiczną podróż do świata finansów. Podczas tegorocznej misji pod hasłem: „Budżet. ¡Plan do działania!” młodzież szkolna dowie się jak zarządzać budżetem domowym oraz co składa się na finanse publiczne. Przez siedem lat trwania programu z przygotowanych materiałów edukacyjnych skorzystało ponad 5 tys. szkół, a ubiegłoroczna edycja objęła ponad 35 tys. uczniów z 2 197 klas podstawowych. W tym roku, w ciągu pierwszego miesiąca, otrzymaliśmy już ponad 400 zgłoszeń od nauczycieli, a liczba ta codziennie rośnie.

Za pomocą programu edukacyjnego „Finansoaktywni” przybliżamy uczniom szkół podstawowych trudne zagadnienia związane z finansami. Chcemy uświadomić młodzieży jak duże znaczenie ma budżet, ten rodzinny, gminny i państwowy. Jak co roku zadbaliśmy o to, żeby materiały dydaktyczne były interesujące dla uczniów i nauczycieli. Bezpłatne zestawy zostaną wysłane do szkół po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.finansoaktywni.pl. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w programie i konkursie, w którym na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody

– mówi Sebastian Tomczak wicedyrektor Biura Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Finansów.

W ramach tegorocznej misji „Budżet. ¡Plan do działania!” uczniowie szkół podstawowych zapoznają się ze strukturą budżetu domowego, poznają też efekty i korzyści planowania wydatków. Ponadto przeanalizują strukturę funduszy państwa i dowiedzą się jak można zmieniać swoją lokalną społeczność przy pomocy budżetu obywatelskiego.

Na podstawie dotychczasowych zgłoszeń do programu wiemy już, że tegoroczną misję podejmie ponad 24,5 tys. uczniów z 1500 klas z całej Polski. A zgłoszenia wciąż napływają. Największym zainteresowaniem program cieszy się w województwie podkarpackim. Zajęcia o budżecie w prawie 210 klasach planuje przeprowadzić już 76 nauczycieli z tego regionu. Dużo zgłoszeń pojawiło się też w województwie mazowieckim i dolnośląskim, gdzie z materiałów skorzysta odpowiednio 50 i 40 szkół podstawowych. Lekcje o finansach i planowaniu wydatków odbędą się w ramach matematyki, wiedzy o społeczeństwie oraz godziny wychowawczej. Aż 330 formularzy wypełnili nauczyciele prowadzący te przedmioty.

Jak wziąć udział w programie?

Haga programu „Finansoaktywni” mogą się zgłaszać nauczyciele klas V-VIII szkół podstawowych. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.finansoaktywni.pl. Do każdej szkoły zostanie dostarczony zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych, który zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, prezentację, materialy video, plakat edukacyjny i kartę konkursową. Liczba zestawów jest ograniczona (525 sztuk). Po wyczerpaniu zapasu materialy w wersji elektronicznej będzie można pobrać ze strony www.finansoaktywni.pl.

Etapy konkursu

W etapie szkolnym nauczyciele przeprowadzają w swoich klasach lekcje o budżecie w oparciu o dostarczony lub pobrany ze strony zestaw edukacyjny i zachęcają uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Następnie w zespołach złożonych z max. 3 osób uczniowie mogą wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce, przygotowując pracę konkursową. Oprócz propozycji projektu, który mógłby zostać zrealizowany w najbliższym sąsiedztwie w ramach budżetu obywatelskiego (o wartości do 150 tys. zł), należy też przygotować plan jego promocji czyli opracować plakat i artykus ejzkol gazenkis. Nauczyciel zgłasza prace uczniów przez formularz konkursowy na stronie programu. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 8 maja 2023 roku.

W etapie ogólnopolskim Komisja Konkursowa wybierze 10 najlepszych projektów, których twórcy zostaną zaproszeni na dwudniową wycieczkę do Warszawy (14-15 czerwca 2023 r.). Podczas uroczystego finału, uczniowie zaprezentują swoje prace i wraz z nauczycielami otrzymają nagrody: dla uczniów przygotowano głośniki bezprzewodowe oraz smart bandy, a na nauczycieli czekają czytniki e-booków.

Weź udział w VIII edycji Finansoaktywnych i wyrusz z nami w misję!

Observación en Facebook: facebook.com/Finansoaktywni

Dodatkowych informacji o Programie udzielą:

Marta Szczepańska – Ministerstwo Finansów, correo electrónico: marta.szczepanska@mf.gov.pl, tel. (48-22) 694-46-61;

Magdalena Sawa – Ministerstwo Finansów, correo electrónico: magdalena.sawa@mf.gov.pl, tel. (48-22) 694-45-59.

Emilia Potocka – correo electrónico: kontakt@finansoaktywni.pl, tel. kom.: 664 904 600.

