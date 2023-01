04.01.2023 Wesoła 116 czołgów Abrams M1A1 trafi na wyposażenie Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wzmacniamy Wojsko Polskie. Wzmacniamy pancerną pięść Wojska Polskiego, wzmacniamy polskie siły zbrojne, dlatego żeby realnie i skutecznie odstraszyć agresora. Jednym z elementów tego wzmacniania jest wyposażanie Wojska Polskiego w sprzęt, który stanowi najlepszy argument w tej całej naszej polityce odstraszania. Takim sprzętem są czołgi Abrams – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak.

W środę, 4 stycznia br. w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej, Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej zatwierdził umowę na dostawę 116 czołgów M1A1 ABRAMS dla Wojska Polskiego.

W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę w sprawie pozyskania na rzecz Wojska Polskiego 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji. Te czołgi dotrą do nas pod koniec 2024 roku, a więc pod koniec przyszłego roku. Prowadzimy negocjacje w tej sprawie, ale czołgi na których pozyskanie dziś zatwierdziłem umowy, będą już na wyposażeniu Wojska Polskiego w tym roku. I to jest właśnie nasze wielkie osiągnięcie polegające na tym, że już w tym roku pierwsze egzemplarze tych czołgów będą na wyposażeniu Wojska Polskiego. Cały proces wyposażania Wojska Polskiego w 116 czołgów Abrams zakończy się w roku przyszłym

– mówił podczas spotkania z żołnierzami wiceprezes Rady Ministrów.

Przedmiotem umowy, zawartej ze stroną amerykańską, jest dostawa 116 czołgów M1A1 ABRAMS, które zostaną przystosowane do wymagań Sił Zbrojnych RP, wraz ze sprzętem towarzyszącym, obejmującym 12 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES, 8 mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, 6 wozów dowodzenia M577 i 26 warsztatów NG SECM na podwoziu HMMWV, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym.

Kontrakt stanowi pierwszy etap realizacji projektu, który obejmuje również znaczącą liczbę nowoczesnych typów amunicji bojowej, a także amunicji szkolnej, zgodnie z zatwierdzonym przez Kongres Stanów Zjednoczonych maksymalnym zakresem zamówienia. Powyższe zamówienia, w tym na amunicję przeciwpancerną podkalibrową, czy wielozadaniową amunicję programowalną, będą realizowane sukcesywnie.

Wicepremier podkreślił, że współpraca polsko-amerykańska doszła do etapu, “w którym możemy mówić już o bardzo wymiernych konkretach wzmacniania relacji polsko-amerykańskich, czego dowodem jest zatwierdzona umowa”.

Te czołgi trafią właśnie tu, do Wesołej. Czołgi trafią na wschód naszego kraju, tak by skutecznie odstraszać agresora. (…) Dziękuję za naszą współpracę polsko-amerykańską, efektem której jest fakt, że polscy czołgiści już szkolą się na czołgach Abrams, szkolą się na poligonie w Biedrusku, a więc będą mogli płynnie przejąć swoje obowiązki dotyczące właśnie wykorzystania czołgów Abrams, które trafią tu do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Bardzo dziękuję za tę ścisłą współpracę wojskową polsko-amerykańską. Dziękuję za ćwiczenia, które odbywają się w zasadzie ciągle między wojskami polskimi a amerykańskimi.

– dodał szef MON.

Całkowita wartość umowy wynosi ok. 1,4 mld USD netto, z czego blisko 200 mln USD jest finansowane przez stronę amerykańską w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych, natomiast dostawy czołgów i pozostałego sprzętu wojskowego rozpoczną się już w bieżącym roku i zostaną zrealizowane do końca 2024 r.

Umowa stanowi o pozyskaniu 116 czołgów Abrams oraz o pozyskaniu wozów technicznych. Cały pakiet wsparcia jest również zagwarantowany w tej umowie. Negocjujemy towarzyszącą tej umowie drugą umowę, która dotyczy pozyskania przez Wojsko Polskie amunicji w dużych ilościach. To jest zadanie, które jeszcze stoi przed nami, ale ze względu na fakt, że bardzo mi zależało, żeby jak najszybciej czołgi Abrams trafiły do Wojska Polskiego zdecydowaliśmy o tym, że podzieliliśmy ten proces na 2 części. Teraz negocjujemy jeszcze sprawę amunicji, ale mogę Państwa zapewnić, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby szybko sfinalizować również tą drugą umowę. (…) Można powiedzieć wprost, że batalion złożony z czołgów Abrams będzie już w tym roku na wyposażeniu Wojska Polskiego. Żołnierze, którzy są już wyszkoleni, żeby objąć swoje obowiązki z marszu, jest to nasz wspólny sukces, sukces polsko-amerykański.

– zaznaczył wicepremier M. Błaszczak.

W skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi czołgów, a także mobilne kontenerowe warsztaty naprawy uzbrojenia i urządzenia diagnostyczne. Pakiet szkoleniowy obejmuje kompleksowe szkolenie instruktorów, załóg i personelu technicznego. Wicepremier podkreślił takżę, że umowa zawiera również pakiet wsparcia dla Abramsów.

Pozyskiwane czołgi M1A1 ABRAMS wejdą na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej, obok zakontraktowanych w kwietniu 2022 roku 250 najnowocześniejszych czołgów M1A2 SEP v.3 ABRAMS. Zostały pozyskane za kwotę 4,75 mld USD wraz ze sprzętem towarzyszącym, obejmującym 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES i 17 mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji.

Dostawy czołgów M1A2 SEP v.3 zostały przewidziane w latach 2025-2026. W miarę możliwości terminy dostaw pierwszych wozów zostaną przyspieszone. W 2022 r. na podstawie odrębnego porozumienia Armia Stanów Zjednoczonych przemieściła na terytorium Polski 28 czołgów M1A2 SEP v.2 ABRAMS wraz z instruktorami do szkolenia polskich załóg, w ramach Akademii Abrams, uruchomionej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

