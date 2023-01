03.01.2023 Varsovia Premier o Krajowej Sieci Onkologicznej: to element naszego inwestowania w ochronę zdrowia

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier o Krajowej Sieci Onkologicznej: to element naszego inwestowania w ochronę zdrowia03.01.2023

Rząd chce usprawnić dostęp do leczenia onkologicznego. Szpitale, które spełniają kryteria kwalifikacyjne, utworzą Krajową Sieć Onkologiczną (KSO). Rząd przeznacza coraz więcej środków na leczenie wszystkich chorób onkologicznych. Na Narodową Strategię Onkologiczną w latach 2020-2030 planuje wydać ponad 5 mld zł. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej wdrażać kolejne etapy tych rozwiązań – wskazał premier.

Krajowa Sieć Onkologiczna – szybkie i skuteczne leczenie dla każdego

– KSO zakłada procedury umożliwiające wykrywanie nowotworów na jak najwcześniejszych etapach ich zaistnienia, co pozwoli na szybkie i skuteczne leczenie tej trudnej choroby. Zapewni też chorym dostęp do jak najlepszej terapii i opieki – mówił premier prezentując nowy modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce.

Krajową Sieć Onkologiczną będą tworzyć Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego I, II i III poziomu wraz z Centrami Kompetencji, Ośrodkami Satelitarnymi oraz Ośrodkami Kooperacyjnymi. Wczesne wykrywanie nowotworów będzie możliwe dzięki ujednoliceniu procedur wysokospecjalistycznych oraz kontroli ich jakości. Pozwoli to na szybkie i skuteczne leczenie chorób onkologicznych.

Korzyści dla pacjenta

Zapewnienie opieki onkologicznej, opartej o jednakowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne dla każdego pacjenta.

Realizacja etapów leczenia przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

Obowiązek wyznaczania przez podmioty KSO koordynatora dla każdego pacjenta.

Utworzona zostanie ogólnopolska infolinia onkologiczna – informacja o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO oraz możliwość zapisu na pierwszorazowe świadczenie opieki zdrowotnej.

Obowiązek prowadzenia systematycznej oceny satysfakcji pacjenta.

Więcej informacji na temat szczegółowych rozwiązań

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 – poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd od lat walczy o Polskę równych szans. Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej czy Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy i równomierny na całym terytorium naszego kraju.

NSO al programa kompleksowy walki z rakiem, który był wyczekiwany przez lekarzy i pacjentów. Wyznacza 5 kluczowych obszarów dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Cele Strategii obejmują:

poprawę profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych,

rozwój systemu opieki zdrowotnej w obszarze onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin,

zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Wzrost wydatków na służbę zdrowia – blisko 160 mld zł wydanych na ochronę zdrowia w 2022 r.

Dla rządu nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia Polaków. Dlatego stale dąży do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia. Bez zwiększonego finansowania nie będzie to możliwe. Dlatego w ciągu najbliższych 6 lat rząd chce zwiększyć wydatki na zdrowie do 7 proc. PKB. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: inwestycje i modernizację infrastruktury medycznej.

Rok 2022 a blisko 160 mld zł wydanych na ochronę zdrowia. Szacuje się, że planowane nakłady na ochronę zdrowia w 2023 r. mogą przekroczyć nawet 165 mld zł (ok. 6,3 proc. PKB) przy przewidywanych zmianach w planie finansowym NFZ. W stosunku do 2015 r. Będzie a wzrost o 114 proc.

W 2022 dzięki działaniom rządu min.:

wprowadzony został szerszy zakres badań diagnostycznych w POZ,

poszerzono dostęp do specjalistycznego leczenia za pośrednictwem lekarza pierwszego kontaktu – opieka koordynowana w POZ

wzrosły minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia – średnio o 30 proc.,

zwiększono liczbę dostępnych miejsc na studiach medycznych.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (3)

OSI MIL