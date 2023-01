02.01.2023 Wyższe emerytury, dodatkowe świadczenia i niższy wiek emerytalny – dbamy o naszych seniorów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wyższe emerytury, dodatkowe świadczenia i niższy wiek emerytalny – dbamy o naszych seniorów02.01.2023

Wiemy, że emeryci zasługują na więcej, dlatego konsekwentnie rozwijamy naszą politykę senioralną. Do tej pory wprowadziliśmy wiele ważnych zmian na lepsze – cofnęliśmy krzywdzącą reformę wieku emerytalnego, wprowadziliśmy 13. i 14. emeryturę, dodaliśmy emeryturę bez podatku i PIT-0 dla pracujących seniorów. Od 1 marca 2023 r. minimalna emerytura wyniesie aż 1588,44 zł – to rekordowy wzrost o 77% w porównaniu do 2015 r. A również wzrost świadczenia o co najmniej 250 zł (nie mniej niż 13,8 proc.). Równolegle rozwinęliśmy szereg programów aktywizacji dla seniorów. Solidarność społeczna to wartość, którą rozumiemy.

Przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem

Jedną z kluczowych zmian, które rząd wprowadził 1 października 2017 r., było przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Mogliśmy to zrobić dzięki odpowiedzialnej polityce fiskalnej, walce z mafiami VAT-owskimi i uszczelnieniu systemu podatkowego.Jak pokazują badania CBOS aż 84 proc. Polaków poparło powrót do poprzedniego wieku emerytalnego (badania przeprowadzone w okresie prac legislacyjnych nad ustawą przywracającą wiek emerytalny). Obowiązek pracy do 67. roku życia oznaczał mniej czasu na wnuki, rodzinę czy zdrowie. Wyższy wiek emerytalny dotyczył też rolników.

Wyższe świadczenia już od marca 2023 r.

W 2015 r. minimalna emerytura wynosiła niewiele ponad 750 zł neto. Prognozujemy, że w 2023 r. –przy uwzględnieniu 13. i 14. emerytury oraz waloryzacji na poziomie 13,8 – będzie a aż 1648 zł neto. Dzięki niższym podatkom, to wzrost o blisko 118 proc. (dla kwoty netto).Dodatkowe świadczenia w postaci 13. i 14. emerytury to również rozwiązanie, które wprowadziliśmy, aby seniorom żyło się lepiej. Rząd planuje wypłatę tych świadczeń również w 2023 r.Równolegle wielu emerytów zostało objętych emeryturą bez podatku – w 2022 r. kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. EUR Dzięki temu rozwiązaniu, blisko 70% emerytów przestanie płacić podatki. Emeryci o wyższych świadczeniach zapłacą podatek jedynie od kwoty przekraczającej 2,5 tys. EUR Dodatkowo funkcjonuje ulga (PIT-0) dla pracujących seniorów po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Programy społeczne skierowane do seniorów

Ważną częścią polityki senioralnej jest wspieranie szeroko pojętej aktywności osób starszych. Wyszliśmy z inicjatywą i wdrożyliśmy programy takie jak „Senior+” i „Aktywni+”. To dofinansowania dla Domów Dziennych i Klubów Seniora oraz na organizację zajęć rekreacyjnych i kulturalnych.Zdrowie jest ważną częścią wspierania seniorów – stąd nasz kolejny program „Leki 75+”. Od września 2016 r. wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat mogą skorzystać z bezpłatnych leków. Ich lista jest sukcesywnie poszerzana. Do tej pory z programu skorzystało już 3,7 mln seniorów.Nie zapominamy o osobach, które są mniej samodzielne. Realizowany desde 2018 r. program „Opieka 75+” wspiera samorządy w realizacji usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Również w 2022 r. działał uruchomiony w czasie pandemii Korpus Wsparcia Seniorów.

