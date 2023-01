02.01.2023 Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na kolejne dwa lata

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na kolejne dwa lata02.01.2023

Ministro Finansów przedłużył do końca 2024 r. termin obowiązywania rozporządzenia zwalniającego kredytobiorców walutowych z podatku PIT od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym.

Podatek nie będzie pobierany zarówno od umorzonej części wierzytelności, jak i świadczeń otrzymanych z tytułu kredytu w związku z ujemnym oprocentowaniem.

Rozporządzenie obejmuje również preferenceje w zakresie podatku CIT po stronie kredytodawców.

Kolejny rok wychodzimy naprzeciw frankowiczom i przedłużamy obowiązywanie ulgi podatkowej. Bez niej istniałaby konieczność zapłaty podatku od umorzonej kwoty kredytu będącej de facto przychodem podatkowym

– powiedziała ministra finansów Magdalena Rzeczkowska.

Do końca 2022 roku obowiązywało rozporządzenie z 11 marca br. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Dostrzegając potrzebę dalszego wsparcia kredytobiorców walutowych, Ministro Finansów przedłużył wygasające z końcem 2022 r. punto rozporządzenie. ulgi podatkowej dla frankowiczów. Oznacza to, że zwolnienie z podatku PIT i CIT zostanie utrzymanie w dotychczasowym kształcie do 31 grudnia 2024 r.

Przedłużenie obowiązywania tego rozporządzenia przyczyni się do polepszenia położenia kredytobiorców posiadających kredyt mieszkaniowy w walucie obcej

– powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

W praktyce oznacza to dla podatników zwolnienie z podatku PIT:

umorzonej kredytobiorcy na podstawie ugody kwoty wierzytelności z tytułu walutowego kredytu hipotecznego;

świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem.

Regulacja obejmuje także zaniechanie poboru podatku CIT od kredytodawców. Zwolnienie dotyczy dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów – w takiej samej części, w jakiej następuje zaniechanie poboru PIT.

Warto pamiętać, że umorzonej kwoty zobowiązania nie trzeba będzie uwzględniać w rocznym zeznaniu PIT, ponieważ – co do zasady – w deklaracjach nie wykazuje się dochodów zwolnionych z opodatkowania. Ponadto na banku, który umorzył kredytobiorcy zobowiązanie, nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania rocznej informacji PIT-11.

OSI MIL