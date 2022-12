Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Zwiększenie siły polskiej armii w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, sprawne przyjęcie i udzielenie wsparcia ukraińskim uchodźcom, walka z inflacją wywołaną przez Putina i Gazprom, ochrona Polaków przez kryzysem oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – to najważniejsze działania, które rząd realizował w 2022 r . Był to kolejny rok walki z wyzwaniami i jednocześnie rok pod znakiem wsparcia polskich rodzin.

Zwiększenie siły polskiej armii i bezpieczeństwa Polaków

Polski rząd od lat przestrzegał przed rosyjskim imperializmem i sukcesywnie zwiększał bezpieczeństwo naszego kraju. Działania te jeszcze bardziej przyspieszyły po rosyjskim ataku na suwerenną Ukrainę, w lutym 2022 r.

Aby zabezpieczyć nasz kraj postanowiliśmy, że w 2023 r. wydatki na armię zwiększą się do 3 proc. PKB. Oznacza to, że Polska będzie jednym z liderów NATO, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. Wśród już podpisanych kontraktów na wzmocnienie naszego wojska, znajdują się m.in.: amerykańskie czołgi ABRAMS, zestawy rakietowe Piorun, wielozadaniowe śmigłowce typu AW 149, zdalnie sterowane systemy wieżowe ZSSW-30, czołgi K2, armatohaubice K9 oraz samoloty FA-50. W grudniu 2022 r. polskie wojsko odebrało już pierwsze, najnowocześniejsze czołgi K2.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Mariusz Błaszczak w Morągu przekazali Wojsku Polskiemu najnowsze czołgi K2

Na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej zbudowaliśmy także zaporę ochronną, która wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Trwa również budowa zapory elektronicznej z obwodem kaliningradzkim.

Premier Mateusz Morawiecki: Zapora na granicy z Białorusią to wyraz naszej skuteczności i przewidywalności

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne i rozwój Polski

W 2022 r. zakończyliśmy realizację Strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, które wpływają na bezpieczeństwo i rozwój naszego kraju. Ich celem jest pełne uniezależnienie się od Rosji, szczególnie w zakresie dostaw surowców.

We wrześniu uruchomiliśmy przesył gazu przez Baltic Pipe. Dzięki dostawom ze złóż norweskich skończyła się era rosyjskiej dominacji w sferze gazu, naznaczona szantażem, groźbami i wymuszeniami ze strony Moskwy. Baltic Pipe to jednak nie jedyna inwestycja w nasze bezpieczeństwo energetyczne. W maju oddaliśmy do użytku połączenie gazowe między Polską i Litwą, a w sierpniu – między Polską i Słowacją.

Premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia Baltic Pipe: dziś rozpoczynamy epokę suwerenności energetycznej

Aby zakończyć uzależnienie się naszego kraju od Rosji, otworzyliśmy także kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Dzięki temu, po raz pierwszy w powojennej historii Polski, można swobodnie wpływać na Zalew Wiślany, bez konieczności przepływania przez wody terytorialne Rosji.

Premier Mateusz Morawiecki o otwarciu przekopu Mierzei Wiślanej: to droga wolności, nowych szans i możliwości

Potrzeba trwałego uniezależnienia się od dostaw energii i jej nośników z Rosji wymaga przyspieszenia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Dlatego w listopadzie przyjęliśmy uchwałę w sprawie powstania takiej elektrowni. Będzie się ona opierać na sprawdzonej i bezpiecznej amerykańskiej technologii reaktorów AP1000.

Uchwała w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej

Rozwój naszego kraju zależy także od inwestycji, które prowadzą gminy, powiaty czy miasta. Dlatego w 2022 r. kontynuowaliśmy realizację Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach II edycji programu do samorządów trafiło ponad 30 mld zł. W 2022 r. samorządy otrzymały także dodatkowe 13,7 mld zł. Para środki, które mogą być wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących, ale także na cele inwestycyjne.

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Aktywnie wspieramy również rozwój infrastruktury w naszym kraju – drogowej i kolejowej. W 2022 r. min oddaliśmy do użytku ponad 300 km nowych dróg oraz przebudowaliśmy lub wybudowaliśmy od podstaw 23 dworce kolejowe. W grudniu przyjęliśmy kolejną edycję Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, który przewiduje realizację ponad 2,5 tys. km nowych dróg – autostrad i dróg ekspresowych.

Ponad 290 mld złotych na nowe drogi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych

Chronimy polskie rodziny

Rok 2022 naznaczony był walką z globalną inflacją, wywołaną przez Putina i Gazprom. Dlatego podjęliśmy aktywne działania i stworzyliśmy kompleksowy pakiet rozwiązań, który wspeera polskie rodziny.

Uruchomiliśmy wsparcie dla kredytobiorców, czyli tzw. wakacje kredytowe. To pomoc dla Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotówkach. To nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych.

Wsparcie antyinflacyjne, czyli Rządowa Tarcza Antyinflacyjna, dzięki której obniżyliśmy podatki, m.in. na podstawowe produkty spożywcze, gaz, paliwa, nawozy i energię elektryczną. Podjęliśmy też decyzję o przedłużeniu zerowej stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe przynajmniej w pierwszym półroczu 2023 r.

Wsparcie w zakresie energii, czyli Rządowa Tarcza Energetyczna, obejmująca:

dodatek osłonowy,

dodatek węglowy,

dodatek do paliw innych niż węgiel,

dodatek dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej.

Stworzyliśmy również mechanizm ciepła z rekompensatą. Wytwórcy ciepła są zobowiązani do ustalenia ceny ciepła.

Zdecydowaliśmy o zamrożeniu cen gazu w 2023 r. W przyszłym roku wprowadzimy maksymalną cenę za gaz ziemny na poziomie ok. 200 EUR/MWh. Zamrozimy też wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

Zajęliśmy się również rosnącymi cenami energii elektrycznej. Brak wzrostu cen obowiązywać będzie do limitu 2 MWh dla gospodarstw domowych. W przypadku osób z niepełnosprawnościami będzie to 2,6 MWh rocznie, a rodziny wielodzietne (z Kartą Dużej Rodziny) i gospodarstwa rolnicze – 3 MWh rocznie. Oprócz gwarantowanej ceny zapewniliśmy też dodatek elektryczny w wysokości 1000 zł – dla ogrzewających się głównie energią elektryczną (w tym pompy ciepła) i 1500 zł, gdy roczne zużycie prądu przekracza MW.

Wprowadziliśmy też maksymalne ceny energii. Ceny energii elektrycznej w ramach limitu będą w 2023 r. rozliczane według zamrożonych cen energii z 2022 r. Powyżej tego limitu będą obowiązywać ceny maksymalne: 693 zł/MWH – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych oraz 785 zł/MWH – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz samorząwra i podolitów.

Szczegółowe informacje na temat rządowych Tarcz

Kryzys energetyczny wymaga mobilizacji całej administracji – nie tylko rządu, ale też władz lokalnych. Dlatego, na jesieni 2022 r., stworzyliśmy skuteczny mechanizm dystrybucji węgla pośród obywateli. Dzięki temu węgiel, w cenie maksymalnie 2 tys. zł za tonę, trafia bezpośrednio do Polaków.

Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminy

W 2022 r. wypłaciliśmy także 13. i 14. emeryturę oraz wprowadziliśmy dla wszystkich historyczną obniżkę podatków. Od 1 lipca 2022 r. podatek PIT wynosi 12%, przy zachowaniu wysokiej kwoty wolnej od podatku – 30 tys. zł oraz podwyższonego progu podatkowego – hacer 120 tys. EUR

Niskie Podatki już de 1 labio

W trudnych czasach kryzysu pamiętamy szczególnie o najmniej zarabiających pracownikach. Dlatego w 2022 r. podjęliśmy decyzję o rekordowym wzroście płacy minimalnej w 2023 r. Od 1 stycznia wyniesie ona „na rękę” 2709,48 zł – w porównaniu do 2015 r. para wzrost o blisko 111 proc. Natomiast od 1 lipca 2023 r., płaca minimalna „na rękę” zostanie podniesiona do 2783,86 zł. W porównaniu do 2015 r. a wzrost o ponad 116 proc.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wzrost minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej za pracę

Polska liderem pomocy dla Ucrania

Polska i Polacy zdali w 2022 r. test solidarności – wyciągnęliśmy pomocną dłoń do uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie. Sprawne i szybkie wsparcie sprawiło, że wiele osób znalazło bezpieczne schronienie w naszym kraju. Na pomoc uchodźcom wojennym przekazaliśmy blisko 6 mld zł. Przygotowaliśmy także ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która zapewniła uchodźcom legalny pobyt w Polsce, dostęp do ochrony zdrowia, prawo do edukacji i do pracy.

Premier: obywatele z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną będą bezpieczni w Polsce

Polska jest także jednym z liderów wsparcia dla Ukrainy. Od początku wojny przekazaliśmy sprzęt wojskowy o wartości ponad 2 mld dolarów. Aktywnie wspieramy również Ukrainę na arenie międzynarodowej. W marzo 2022 r. premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz premierami Czech i Słowenii, jako pierwsi europejscy przywódcy odwiedzili atakowany Kijów.

Premierzy Polski, Czech i Słowenii spotkali się w Kijowie z premierem i prezydentem Ukrainy

Szef polskiego rządu odbył także kilkadziesiąt wizyt zagranicznych, które zmotywowały państwa całej Europy do pomocy naszym bliskim sąsiadom. Premier Mateusz Morawiecki zabiegał również o wprowadzenie ostrych sankcji przeciwko Rosji na forum unijnym.

Rada Europejska przyjęła 9. pakiet sankcji na Rosję

Ambitny budżet na 2023 r.

Dzięki rządowemu wsparciu, Polacy mogli lepiej poradzić sobie z wyzwaniami kryzysowego 2022 r. Z nadzieją patrzymy także w przyszłość. Dlatego przygotowaliśmy ambitny budżet na 2023 r. Łączymy w nim odpowiedzialność budżetową z realizacją ważnych programów społecznych, które wzmacniają polskie rodziny, seniorów, pracowników oraz przedsiębiorców. Planujemy, że w 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł. W 2015 r. było a zaledwie 289,1 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko 110 proc.

