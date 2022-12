29.12.2022 Zmiany terminów rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Zmiany terminów rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego29.12.2022

Od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 luego do 30 kwietnia.

Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny do końca lutego 2023 r.

W kolejnych latach ryczałt będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego.

Od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dotychczas PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Po zmianie zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dzięki tej zmianie zrównaliśmy terminy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla wszystkich podstawowych form opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 y PIT-39). Za 2022 r. końcowy termin złożenia zeznań przypada 2 maja 2023 r.

Termin wpłaty ryczałtu za grudzień oraz za ostatni kwartał

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. został określony w przepisie przejściowym ustawy Niskie podatki. Zgodnie z tym przepisem ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r. Natomiast począwszy od rozliczenia za 2023 r. ryczałt za grudzień oraz za ostatni kwartał roku podatkowego będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego, analogicznie jak w przypadku zaliczek opłacanych przez przedsiębiorców według skali podatkowej lub podatku liniowego.

