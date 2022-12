28.12.2022 Varsovia Komitet węglowy: ok. 700 tys. tonelada węgla trafiło już do gmin

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Komitet węglowy: ok. 700 tys. tonelada węgla trafiło już do gmin28.12.2022

Zakończyła się odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z ministrami, wojewodami oraz prezesami spółek w sprawie redystrybucji węgla. Na bieżąco monitorujemy stan dostaw do poszczególnych samorządów oraz usprawniane procesy logistyczne. Bezpieczeństwo polskich rodzin jest dla nas kluczowe.

Prawie 700 tys. ton węgla trafiło już do gmin i ich mieszkańców

Rząd stworzył skuteczny mechanizm dystrybucji węgla wśród obywateli. Gminy, które uczestniczą w dystrybucji węgla, nabywają ten surowiec po 1 500 zł za tonę, a odsprzedają za maksymalnie 2 000 zł. 500 złotych przeznaczonych jest na logistykę, transporte czyli.

W 2 339 gminach zrealizowano pierwszą dostawę. Para ponad 97% gmin, które zgłosiły się do programu. Do gmin trafiło już prawie 700 tys. tonelada węgla.

Rozbudowujemy również sieć dystrybucji i otwieramy nowe punkty, które zwiększają przepustowość.

Rząd na bieżąco analizuje sytuację na rynku węgla

W Kancelarii Premiera cyklicznie odbywa się Komitet węglowy. Para spotkania, pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, z ministrami, wojewodami oraz prezesami spółek w sprawie redystrybucji węgla.

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja z uwzględnieniem planów importowych i wydobywczych w zestawieniu z zapotrzebowaniem na surowiec. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie dostaw węgla opałowego do wszystkich podmiotów, w tym odbiorców indywidualnych.

