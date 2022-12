27.12.2022 Satelity obserwacyjne wzmocnią zdolności rozpoznawcze Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Dziękuję za nasze rozmowy, które były niewątpliwie niezwykle interesujące, i które świadczą o bliskich relacjach polsko-francuskich – zarówno w kontakcie dwustronnym, jak również w ramach Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mieliśmy okazję, żeby zatwierdzić dziś wspólnie umowę pomiędzy europejską firmą Airbus i jej gałęzią francuską a Agencją Uzbrojenia w sprawie wyposażenia Wojska Polskiego w dwie satelity rozpoznawcze. To niezwykle ważna zdolność i możliwość do tego, żeby uzupełnić to wszystko, co wiążę się z odstraszaniem oraz możliwością wczesnego ostrzegania. Zarówno w wymiarze wojskowym, jak i cywilnym” – zaznaczył wicepremier Mariusz Błaszczak po spotkaniu z Sébastienem Lecornu, szefem resortu obrony Francji.

We wtorek 27 grudnia 2022 r. wicepremier M. Błaszczak gościł w Warszawie ministra obrony Francji. Podczas spotkania zawarto umowę na dostawę 2 satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce. Szef polskiego MON zaznaczył, że strona polska będzie miała dostęp do zobrazowania satelitarnego już po podpisaniu umowy.

„Nasza umowa dotyczy pozyskania na rzecz Wojska Polskiego dwóch satelitów, które będziemy mieli pod polskimi barwami do 2027 roku. Niezwykle ważne jest to, że korzystać będziemy z obrazowania już teraz, od czasu podpisania umowy. Nasza umowa dotyczy dwóch satelitów, ale także stacji naziemnej, w której będą przetwarzane te zobrazowania. Docelowo nasze polskie satelity będą operowały w ramach konstelacji francuskiej, co dodatkowo zwiększy zdolności rozpoznania”

– zaznaczył wicepremier M. Błaszczak. Nowe satelity zwiększą zdolności Wojska Polskiego w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu o satelity obserwacyjne, działające w ramach francusko-polskiej konstelacji. Dzięki nim możliwe będzie pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie rozpoznania obrazowego z dokładnością do 30 cm, a działanie w ramach konstelacji pozwoli na zobrazowanie znacznie większego obszaru Ziemi, niż jest to możliwe w przypadku jednego państwa.

„Cieszę się z tego, że na podstawie współpracy z Francją Wojsko Polskie pozyska nowe zdolności. One są ważne nie tylko ze względów wojskowych, ale także umożliwią wczesne ostrzeganie w sytuacjach klęsk żywiołowych. To niezwykle ważna zdolność dla Państwowej Straży Pożarnej. Stąd cieszę się, że te możliwości znacznie się poszerzą”

– powiedział.

„Podpisanie przez nas tej umowy w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia zdolności Wojska Polskiego w zakresie rozpoznawania sytuacji na polu bitwy. Obecna sytuacja pokazuje, jak ważne jest, aby każdy kraj był niezależny i autonomiczny we własnej ocenie sytuacji. Dlatego też jest to niezwykle istotne z punku widzenia autonomii, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa. Przestrzeń kosmiczna staje się coraz bardziej zmilitaryzowana i ma coraz większy wpływ na działania zbrojne oraz na to, w jaki sposób rozpoznawana jest sytuacja. Dlatego zapewniam, że dostarczymy usługę i sprzęt w doskonałej jakości”

– zaznaczył szef francuskiego resortu obrony.

Ministrowie obrony podczas rozmów poruszyli kwestie współdziałania w ramach formatów międzynarodowych: Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej, a także kwestie dwustronnej współpracy wojskowej. Rozmawiali również na tematy dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Ukrainy, broniącej się przed rosyjską agresją.

„Nasza rozmowa dotyczyła także współpracy polsko-francuskiej. Rozmawialiśmy na temat wsparcia dla Ukrainy, która opiera się atakowi rosyjskiemu. Rozmawialiśmy na temat tego, co razem możemy zrobić, żeby wesprzeć Ukrainę”

– zaznaczył wicepremier M. Błaszczak.

