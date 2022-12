27.12.2022 Komitet węglowy – spotkanie dotyczące dystrybucji węgla

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Komitet węglowy – spotkanie dotyczące dystrybucji węgla27.12.2022

W Kancelarii Premiera odbyło się kolejne, rządowe spotkanie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, na którym omówiono aktualną sytuację na rynku węgla. Po ataku Rosji na Ukrainę, zapanował chaos i zamęt na rynku surowców. Rząd stworzył skuteczny mechanizm dystrybucji węgla wśród obywateli. Dopłata z budżetu państwa, przełoży się na lepszy dostęp do surowca i niższe ceny dla Polaków.

Komitet węglowy – analiza aktualnej sytuacji

Rząd na bieżąco analizuje sytuację na rynku węgla, aby móc szybko reagować na zmieniające się realia. Od lipca 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywają się cykliczne spotkania dotyczące zakupów i dystrybucji węgla. Biorą w nich udział m.in. przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, w tym przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych i innych podmiotów zaangażowanych w ten proces. Umożliwia a sprawne zarządzanie.

Podejmowane działania koncentrują się na tym, aby wszystkie podmioty, w tym odbiorcy indywidualni, mieli zapewnione niezbędne dostawy węgla opałowego. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja z uwzględnieniem planów importowych i wydobywczych w zestawieniu z zapotrzebowaniem na surowiec.

Ustawa węglowa – lepszy dostęp do surowca i niższe ceny dla obywateli

Rząd stworzył skuteczny mechanizm dystrybucji węgla wśród obywateli. Dzięki dopłacie z budżetu państwa, samorządy mogą kupić węgiel znacznie poniżej ceny rynkowej u importów – do 1500 zł za tonę. Każde gospodarstwo domowe może kupić 3 tony węgla w sezonie grzewczym, rozkładając ten zakup na raty. Zakupy można podzielić np. na dwie transze, jedna w tym roku, a pozostała w przyszłym – wolumen, który nie zostanie wykorzystany do końca 2022 r., nie przepada.

Gminy, które uczestniczą w dystrybucji węgla, nabywają ten surowiec po 1 500 zł za tonę, a odsprzedają za maksymalnie 2 000 zł. 500 złotych przeznaczonych jest na logistykę, transporte czyli.

W ramach wsparcia dostaw paliw stałych do gospodarstw domowych wprowadziliśmy m.in. dodatek finansowych i czasowe dopuszczenia stosowania w gospodarstwach domowych węgla brunatnego. Więcej informacji w tym temacie.

