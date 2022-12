23.12.2022 Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas – pełen nadziei i bliskości, a zarazem zadumy i refleksji.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas – pełen nadziei i bliskości, a zarazem zadumy i refleksji.23.12.2022

Cieszymy się, że jesteśmy razem przy wigilijnym stole, ale także myślimy, co się zdarzyło w mijającym i co nas czeka w nadchodzącym roku. Za nami trudny i pełen wyzwań czas. Jestem przekonany, że polscy żołnierzy spełnili pokładane w nich nadzieje, udało się sprostać wielu niełatwym zadaniom. Dzięki nim Polska jest dziś bezpieczniejsza, stabilniejsza i lepiej chroniona.

Wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska dziękuję za oddaną, zaangażowaną służbę i pracę. Życzę, by w dalszym ciągu przynosiła Wam ona uznanie i satysfakcję, byście byli dumni, że stojąc na straży niepodległości Ojczyzny, zapewniacie spokój i bezpieczeństwo swoim bliskim i Rodakom.

Słowa głębokiego szacunku i uznania kieruję do weteranów i Ich rodzin. Serdeczną myślą łączę się także z rodzinami tych żołnierzy, których obecności zabraknie w tym roku przy wigilijnym stole.

Nowy, 2023 rok niech przyniesie nam wszystkim spokój i radość a także siłę i odwagę, por podejmować trudne wyzwania, wspólnie troszcząc się o przyszłość naszych rodzin i współobywateli.

Mariusz BłaszczakWICEPPRIMERO MINISTRO OBRONY NARODOWEJ

