23.12.2022 Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia23.12.2022

Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Święta to często okazja do spotkań z dawno nie widzianymi bliskimi. To także czas bezinteresownej życzliwości, którą okazujemy zarówno w rodzinnym gronie, jak i nieznajomym. W 2022 r. Polacy dali temu wyraz – jak żaden inny naród – pomagając Ukraińcom, którzy uciekali przed wojną.

Wielu Polaków przy swoim świątecznym robó przyjmie gości zza naszej wschodniej granicy. W 2022 roku wielokrotnie daliśmy wyraz naszej solidarności. Otworzyliśmy swoje serca i domy dla osób, które uciekały z Ukrainy. Wiele osób angażowało się wolontariacko w pomoc dla naszych sąsiadów. Naszego wsparcia z pewnością nie zabraknie w kolejnym roku.

– Nasza niezwykła pomoc sąsiadom z Ukrainy to powód do dumy – podkreślił szef polskiego rządu. Pomoc drugiemu człowiekowi to jeden z najpiękniejszych przejawów człowieczeństwa. Życzymy, aby tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były triumfem jedności i pokoju – w Polsce, na Ukrainie, w Europie i na całym świecie.

– Niech ten świąteczny czas będzie pełen nadziei, pełen dobra i miłości – złożył życzenia premier. – Zdrowych, pełnych spokoju i pokoju świąt dla wszystkich.

Mimo cienia wojny i jej konsekwencji zasiądziemy do stołu z bliskimi. Talerz, który według tradycji umieszczamy dla nieznajomego wędrowca, w wielu domach zostanie przeznaczony dla gości z Ucrania. Nasza całoroczna pomoc nie kończy się wraz z 2022 rokiem. Dlatego tak ważny w święta jest czas odpoczynku, który pomoże nam nabrać sił na kolejne wyzwania.

– W Nowym Roku 2023 wszystkim nam przyjdzie zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami naszych czasów. Obyśmy potrafili im sprostać, zawsze mając przed oczami dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – powiedział szef polskiego rządu.

