– W lipcu ubiegłego roku informowaliśmy opinię publiczną o decyzji, którą podjęliśmy. Decyzji w sprawie kupienia i wyposażenia polskich sił lądowych w 250 najnowocześniejszych czołgów Abrams. W sierpniu tego roku, tu na poligonie w Biedrusku, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych rozpoczęła swoją działalność „Academia Abrams”. Rozpoczęły się ćwiczenia, rozpoczęły się szkolenia polskich załóg i techników wojskowych dotyczące obsługi tych najnowocześniejszych czołgów na świecie. W przyszłym roku do Wojska Polskiego, do polskich sił lądowych trafią pierwsze egzemplarze używanych czołgów Abrams. Finalnie polskie wojska lądowe będą dysponowały 366 czołgami Abrams. W tym 250 czołgów najnowszej generacji – mówił podczas spotkania z żołnierzami Wojska Polskiego szef MON.

23 grudnia br. w Biedrusku, premier RP Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej, spotkali się z załogami szkolącymi się na czołgach Abrams oraz żołnierzami Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

– Mogę powiedzieć, że niemal 100 żołnierzy i techników przeszło szkolenie w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w ramach „Abrams Academy”. Są to ludzie, którzy w przyszłym roku płynnie przejmą obsługę czołgów Abrams, które trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. Czołgi te będą funkcjonować w ramach 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, wchodzącej w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, „Żelaznej Dywizji” powołanej do życia w 2018 roku. Powołanej w miejscu, w którym w 2011 roku koalicja PO-PSL zlikwidowała 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki.

– podkreślił wicepremier.

W kwietniu br. szef MON podpisał umowę na dostawy 250 czołgów III generacji ABRAMS M1A2 SEPv3. wraz ze sprzętem towarzyszącym, obejmującym wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES i mosty M1074 Joint Assault Bridge oraz pakietem szkoleniowym, logistycznym i zapasem amunicji. Wartość umowy a 4,75 mld dolarów. Zakończenie dostaw planowane jest w 2026 r.

Czołgi Abrams będą dostarczone głównie do 18. Dywizji Zmechanizowanej. W szkoleniu, prowadzonym przez stronę amerykańską w ramach tzw. Academia Abrams w 2022 r. min w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Biedrusku, wzięło udział łącznie ponad 150 żołnierzy, w tym kadra techniczna, instruktorska oraz załogi – bezpośredni użytkownicy sprzętu. Strona amerykańska zapewniła personal szkoleniowy. Szkolenie w ramach Akademii Abrams będzie kontynuowane w 2023 r.

– Czołgi Abrams z polskimi załogami bronić wschodniej części naszego kraju – tak, żeby agresor, żeby władcy Kremla, którzy próbują odbudować imperium zła nie poważyli się napaść na Polskę. Broma a najlepsza metoda odstraszania agresora. Właśnie zwiększanie liczebne Wojska Polskiego, poprzez budowanie nowych jednostek Wojska Polskiego, nowych związków taktycznych jak np. 18 „Żelazna Dywizja”, która wyposażana jest w nowoczesny sprzęt

– zaznaczył szef LUN.

Poza zaakceptowanym przez amerykański Kongres pakietem 250 czołgów ABRAMS SEPv3, Polska otrzyma również 116 czołgów ABRAMS w ich wcześniejszej konfiguracji– M1A1, posiadających system łączności oraz zarządzania polem walki kompatybilny z pozyskiwanymi czołgami Abrams M1A2 SEPv.3. Dodatkowe czołgi są przekazywane przez stronę amerykańską w związku z trwającym konfliktem zbrojny na Ukrainie i przekazaniem przez Polskę uzbrojenia w ramach donacji, co spowodowało konieczność odtworzenia potencjału bojowego sprzętu wojskowego oraz zwiększenia możliwości bojowych wojsk lądowych.

Podczas pobytu w na poligonie w Biedrusku wicepremier podkreślił, że współpraca Wojska Polskiego i z siłami lądowymi Stanów Zjednoczonych układa się bardzo dobrze.

– W Polsce na stałe jest Dowództwo V Korpusu U.S. Army. I to właśnie na podstawie tej współpracy została utworzona Akademia Abramsów, a więc miejsce, w którym szkoleni są polscy czołgiści, polscy technicy z obsługi tych najnowocześniejszych czołgów na świecie

– dodał wiceprezes Rady Ministrów.

– Konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie. 18. Dywizja już w przyszłym roku będzie dysponowała Abramsami. 16. Dywizja Zmechanizowana, odpowiedzialna za bezpieczeństwo północno-wschodniej części naszego kraju, już ma na swoim wyposażeniu koreańskie czołgi K2. Wszystkie jednostki Wojska Polskiego konsekwentnie są i będą wyposażane w nowoczesną broń tak, żeby odstraszyć agresora, żeby udowodnić, że Polska jest bezpieczna. (…) Pozycja Polski na arenie międzynarodowej wzrasta. Są to wszystko konsekwencje wysiłków polskich władz. Od 2015 roku zarówno prezydent Rzeczypospolitej pan Andrzej Duda, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, jak i polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, konsekwentnie wzmacniamy pozycję Polski na arenie międzynarodowej poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego, poprzez rozwijanie jednostek, poprzez wyposażanie wojska nowoczesną broń

– mówił M. Błaszczak.

Podczas spotkania w Biedrusku, w przeddzień świąt Bożego Narodzenia wicepremier Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom za ich codzienną służbę realizowaną zarówno w kraju, jak i za granicą.

– Zbliża się bardzo ważny dzień w naszej kulturze. Dzień Bożego Narodzenia. Przede wszystkim dziękujemy za to wszystko co wydarzyło się dotychczas. Składamy sobie życzenia, życzymy sobie, żeby święta Bożego Narodzenia przebiegły w atmosferze rodzinnej, żeby były spokojne, żeby były bezpieczne i wesołe. Zbliża się też koniec roku, a więc podsumowujemy to wszystko co wydarzyło się w tym roku. To był rok pełen wyzwań. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Rosja napadła na Ucrania

– mówił wicepremier.

– Nasze doświadczenia historyczne takie są, że bez względu na to czy Rosja była biała, czy czerwona, czy teraz jest putinowska dopuszczała się zbrodni wojennych. Najlepszą odpowiedzią na te wszystkie zagrożenia jest wzmacnianie Wojska Polskiego poprzez zwiększanie liczebne wojska, poprzez wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń i poprzez współpracę sojuszniczą w ramach Sojusnoczoatóc

– podkreślił szef MON podczas spotkania z żołnierzami.

– Nie możemy oszczędzać na armii, musimy dokonać ogromnego wysiłku – jakiego dokonujemy – aby polska armia już wkrótce stała się najsilniejszą armią Europy

– mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z żołnierzami w Biedrusku.

– Podstawowym filarem nowoczesnej armii – polska produkcja i zakupy najnowocześniejszego sprzętu za granicą. Dzisiaj razem z premierem Błaszczakiem wizytujemy jednostkę, która gości już najnowocześniejsze czołgi świata – Abramsy. Abramsy jako czołgi, które nie mają sobie równych na polu walki i będą stanowiły znakomity potencjał odstraszania naszych potencjalnych wrogów

– mówił prezes Rady Ministrów. Jak podkreślił, filarem armii muszą być także silne finanse.

– To właśnie dzięki naprawie finansów publicznych stać nas na to, aby dokonywać tych zakupów, o skali do tej pory nieznanej. Powtarzam – to także środki Z Krajowego Planu Odbudowy, które wejdą w polskie inwestycje, ukażą się także w postaci podatków, wynagrodzeń polskich pracowników, wzmocnią potencjał obronności Polski

– primer ministro zaznaczył.

Pozyskiwane przez Polskę czołgi Abrams są tożsame z czołgami, które są na wyposażeniu amerykańskich sił zbrojnych, są nowoczesne, kompatybilne ze sprzętem amerykańskim czyli automatycznie spełniają wszelkie aktualne wymogi i standardy NATO oraz są wyposażone w najnowocześniejsze systemy komunikacji, pozycjonowania wozu i zarządzania walką, co pozwala na zobrazowanie środowiska walki wszystkim użytkownikom tych czołgów na poszczególnych poziomach dowodzenia.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWL) w Biedrusku jest podporządkowane bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Głównym zadaniem CSWL jest kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP, z uwzględnieniem wymagań, wniosków oraz doświadczeń z realizacji zadań w układzie narodowyęrowym midozynazym idozzyna.

