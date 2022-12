Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Podczas wizyty w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku w Wielkopolsce, premier Mateusz Morawiecki spotkał się z żołnierzami szkolącymi na najlepszych na świecie amerykańskich czołgach M1A2 Abrams. Premier podziękował żołnierzom polskim i amerykańskim za służbę oraz złożył im życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Szef rządu podkreślił, że Polska jest bezpieczna, bo opiera się na dwóch bardzo mocnych filarach – na międzynarodowych sojuszach z najsilniejszą armią świata i na bardzo szybkim umacnianiu polskiej armii i polskiegoza żołnier.

Czołgi M1A2 Abrams con Wojsku Polskim

Inwestycje w polską armię to inwestycje w spokój i bezpieczeństwo Polek i Polaków. Kontekst rosyjskiej agresji na Ukrainę upewnił nas, że musimy kontynuować rozbudowę naszego potencjału obronnego.

Budżet na 2023 r. przewiduje bezprecedensowe wydatki na obronność w wysokości 97,4 mld zł, czyli 3 proc. PKB. W 2015 r. było a jedynie 37 mld zł, czyli 2,2 proc. PKB. Para wzrost o ponad 160 proc. Dzięki temu możemy realizować kolejne inwestycje w naszą obronność.

W kwietniu 2022 r. podpisaliśmy umowę na dostawy 250 czołgów III. generacji M1A2 Abrams SEPv3 wraz ze sprzętem towarzyszącym oraz dodatkowe 116 czołgów M1A1 Abrams. Para jeden z kluczowych zakupów dla naszego wojska, równolegle z docierającymi już do nas koreańskimi czołgami K2, haubicami K9, systemami rakietowymi Chunmoo i samolotami FA-50.

W szkoleniu, prowadzonym w ramach tzw. Academia Abrams w 2022 r. min w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Biedrusku, wzięło udział łącznie ponad 150 żołnierzy. Szkolenie będzie kontynuowane w 2023 r.

Polonia con la OTAN – interoperacyjność i gotowość

Pozyskiwane przez Polskę czołgi Abrams są tożsame z czołgami, które są na wyposażeniu amerykańskich sił zbrojnych – są kompatybilne ze sprzętem amerykańskim. Para niezwykle ważne, że nasz nowy sprzęt spełnia standardy NATO i bromea częścią nowoczesnych systemów zarządzania walką. Pozwala to na zorganizowane działania na polu walki z naszymi sojusznikami.

– Tym spoiwem i tym filarem bezpieczeństwa państwa polskiego – obok nowoczesnej armii, obok zakupów nowoczesnego sprzętu – są także nasze sojusze. Jesteśmy częścią najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata. Jesteśmy częścią OTAN. A naszym najważniejszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – najsilniejsza armia świata – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Na terytorium Polski jest blisko 10 tys. żołnierzy sił amerykańskich. Oprócz tego, w Polsce obecne są siły sojusznicze w ramach wsparcia z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji.

Zaangażowani w służbę Ojczyźnie

Podczas spotkania z żołnierzami, szef rządu podsumował rok gotowości polskich żołnierzy i złożył im życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

– Miejmy w pamięci naszych wspaniałych, drogich żołnierzy – dumnych z tego, że noszą polski mundur i dumnych z tego, że bronią bezpieczeństwa Polski, bo często to oni nie będą siedzieli jutro za stołami wigilijnymi i za nimi będą tęsknić polskie rodziny. Właśnie dlatego szczególną wdzięczność jesteśmy winni właśnie im, za to że pełnią służbę na posterunku – tam gdziekolwiek są, tam gdziekolwiek Rzeczpospolita ich potrzebuje – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

OSI MIL