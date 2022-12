22.12.2022 Przedłużamy korzystne rozwiązania dot. sprzedaży paliw

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przedłużamy korzystne rozwiązania dot. sprzedaży paliw22.12.2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw.

Będzie ono obowiązywało do 30 czerwca 2023 r.

To kolejne przedłużenie aktualnie obowiązującej do końca roku tarczy antyinflacyjnej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przedłużają rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej do 30 czerwca 2023 r. Oznacza to dalsze czasowe wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Ponadto ustawa przesuwa o rok – z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2024 r. – rozpoczęcie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości kolejowych terminali towarowych.

Żywność z „zerową” stawką IVA

Na początku grudnia dzięki rozporządzeniu wydłużyliśmy również o kolejne miesiące stosowanie zerowej stawki VAT na żywność.Tak jak obecnie, stawką tąobjęte zostały podstawowe produkty spożywcze m.in.: owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż.

Tarcza antyinflacyjna do końca 2022 r.

Tarcza antyinflacyjna w obecnej postaci obowiązuje do końca 2022 r. Oznacza a obniżenie stawek VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej. Do końca roku obowiązuje również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym paly sprzek. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

