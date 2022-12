21.12.2022 Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w świątecznym spotkaniu z rodzinami

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki z minister Marleną Maląg uczestniczył w przedświątecznym spotkaniu z rodzinami. Szef polskiego rządu złożył obecnym świąteczne życzenia. Podziękował także polskim rodzinom za otwarcie ich serc i drzwi dla uchodźców z Ukrainy. Premier podkreślił, że bezpieczeństwo polskich rodzin jest fundamentalną sprawą dla rządu.

Czas pokoju i zjednoczenia

Czekamy na święta Bożego Narodzenia, por spędzić jak najwięcej czasu z naszymi rodzinami. Premier zwrócił uwagę, że ten szczególny czas uczy wszystkich wzajemnego szacunku.W 2022 r. wiele polskich rodzin otworzyło swoje serca i drzwi dla uchodźców z Ucrania. Premier podziękował za to, że zachowaliśmy się solidarnie. Podkreślił, że jest to doceniane także przez społeczność międzynarodową.– Chciałbym oczywiście życzyć, aby najbliższy czas był czasem pokoju. Niech tak się stanie, ale wiemy doskonale, że za wschodnią granicą mamy okropną wojnę. Dlatego musimy zjednoczyć się – powiedział szef polskiego rządu. – Musimy się zjednoczyć przy polskich stołach, ale także musimy się zjednoczyć jako naród.

Najważniejsze sprawy w święta

Święta Bożego Narodzenia dla religii chrześcijańskiej to czas cudów – upamiętniają narodziny Jezusa. Ale to także moment mniejszych cudów, cudów przez „małe c”. Premier podkreślił, że właśnie takich małych cudów życzy wszystkim w nadchodzący świąteczny czas.– Tak często potrafimy zrobić, że wyciszamy nasze spory w czasie Bożego Narodzenia przy wigilijnym stole. Śpiewanie kolęd, wzajemne rozmowy studzą emocje – niech tak będzie. I niech to pomoże nam w tym trudnym, nadchodzącym roku – niech on będzie pełen nadziei, pełen dobra i miłości – zakończył szef polskiego rządu.

