21.12.2022 Varsovia Pamięć o poległych jest naszym obowiązkiem

Pamiętamy o wszystkich żołnierzach, którzy wykonują swoją misję, którzy wykonują swoją służbę. Szczególnie pamiętamy o żołnierzach, którzy stracili życie służąc na misjach poza granicami naszego kraju. Dziś przypada 11 lat od tego tragicznego w skutkach wypadku w Afganistanie, kiedy to pięciu żołnierzy z 20. Brygady Zmechanizowanej zginęło podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w Afganistanie – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas obchodów Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach poza Granicami Państwa.

W środę, 21 grudnia w warszawskim Centrum Weterana Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej wziął udział w uroczystości upamiętniającej żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami Polski.

Szef MON zwracając się do zebranych rodzin poległych weteranów i do uczestników uroczystości wspominał 121 żołnierzy, którzy w ciągu dziesiątek lat prowadzenia przez Wojsko Polskie misji zagranicznych stracili życie. Tabliczki z nazwiskami żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami kraju wiszą przy Centrum Weterana w Warszawie na Ścianie Pamięci obok pomnika poległych na misjach.

– Ponad 100 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników cywilnych wojska przez te wszystkie lata służyło poza granicami naszego kraju. To był wymierny wkład Polski w umacnianie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, poprzez okazywanie solidarności, poprzez służbę ramię w ramię z naszymi sojusznikami w obronie wolności państw, które zostały dotzysniete kryzystw

– mówił wicepremier.

21 grudnia jest Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa. 21 grudnia 2011 r. na misji w Afganistanie poległo pięciu żołnierzy z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej: mł. coro Piotr Ciesielski, szer. Marcin Szczurowski, señor. Łukasz Krawiec, sierż. Marek Tomala i sierż. Kristian Banach. Był to najtragiczniejszy dzień w historii polskich misji. Za wykazanie się męstwem i odwagą zostali pośmiertnie odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżami Kawalerskimi Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdami Afganistanu.

– Dziś wojna toczy się u granic Polski. Dziś Ukraińcy dzielnie stawiają czoła Rosji, która próbuje odbudować swoje imperium zagrażające wolności w Europie. Dziś też w Polsce stacjonują żołnierze państw sojuszniczych, głównie Stanów Zjednoczonych. Tu dziękuje za obecność przedstawicieli rodzin żołnierzy amerykańskich, którzy oddali swoje życie na misji w Afganistanie. To są żołnierze NATO, żołnierze którzy są w Polsce po to, żeby ćwiczyć razem z naszymi żołnierzami, żeby odstraszać agresora, żeby pokazać, że Polska i państwa sojusznicze całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego jest gotowa stawić czoła ewentualnej inwazji

– zaznaczył szef LUN.

Wicepremier podkreślił także obecność żołnierzy państw sojuszniczych w Polsce i współpracę żołnierzy oraz znaczenie misji zagranicznych dla bezpieczeństwa Polski:

– Poprzez te ćwiczenia, poprzez tą obecność pokazujemy, że agresorowi nie opłaci się napaść na Polskę. Para bromear właśnie diez sistema wzajemnego wsparcia sojuszniczego. Para bromear właśnie ta cała procedura, która prowadzi nas do tego, żeby utrzymać pokój, żeby zniechęcić agresora do ataku na naszą Ojczyznę

– powiedział wiceprezes Rady Ministrów.

Wicepremier oświadczył, że obowiązkiem państwa jest zadbanie nie tylko o pamięć tych, którzy oddali życie na służbie, ale także o ich najbliższych:

– Stąd Centrum Weterana, stąd ustawa o weteranach, stąd to wszystko co świadczy o tym, że miarą naszej pamięci, miarą naszego zaangażowania w nasze bezpieczeństwo jest również wspieranie weteranów i wspieranie rodzin żołnierzy poległych na służbie poza granicami naszego kraju

– mówił szef MON.

Podczas uroczystości wicepremier wręczył srebrne medale Za Zasługi dla Obronności Kraju rodzinom poległych żołnierzy.

