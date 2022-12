20.12.2022 Usługi dla komorników w e-Urzędzie Skarbowym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Usługi dla komorników w e-Urzędzie Skarbowym20.12.2022

W serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniliśmy pierwszą z usług, składających się na pakiet Konta Komornika.

Polega ona na automatyzacji obsługi wniosków komorników sądowych o udostępnienie informacji.

Ustrukturyzowanie wniosku o udzielenie informacji, wprowadzone zmiany legislacyjne oraz zaawansowana automatyzacja pozwoliły nam na udostępnienie pierwszej e-usługi dla komorników. Jeżeli wniosek komornika dotyczy danych zawartych w systemach Krajowej Administracji Skarbowej i nie wymaga dodatkowej analizy, jego obsługa trwa zaledwie kilka minut. Zmieniliśmy również zasady naliczania opłat za udzielenie informacji. W przypadku wniosków, których zakres pozwala na obsługę w pełni automatyczną, opłaty te nie są naliczane

– wyjaśnia zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Obsługa wniosków komorników jest pierwszą usługą e-Urzędu Skarbowego udostępnioną w nowej formie – za pośrednictwem API e-US. Oznacza to, że komornicy sądowi wysyłają ustrukturyzowane wnioski za pomocą systemu, w którym prowadzą postępowania i odbierają odpowiedzi tą samą drogą. Broma para możliwe dzięki komunikacji i wymianie danych między systemami.

Kolejne e-usługi dla komorników

Automatyzacja przyjmowania i udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji jest pierwszą z usług, które będą się składały na pakiet Konta Komornika w e-Urzędzie Skarbowym. W przygotowaniu są kolejne usługi dla komorników, które pozwolą na przesyłanie zajęć wierzytelności oraz pozostałej korespondencji w sprawach zajęć.

***

Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Programa Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 122,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE to ok. 103,9 mln zł, a budżet państwa ok. 18,8 millones EUR.

OSI MIL