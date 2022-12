20.12.2022 Rząd chce zwiększyć emerytury rolnicze w 2023 roku

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która zmienia sposoby naliczania emerytur rolniczych. Zaproponowane rozwiązanie efektywnie doprowadzi do faktycznego zrównania z emeryturą z ZUS. Rolnicy będą mogli także uzyskać dodatek do emerytur rolniczych. Obowiązkiem państwa jest zapewnić rolnikom bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne. To oni zapewniają naszemu państwu bezpieczeństwo żywnościowe, a swoją ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju Polski.

Wyrównujemy uprawnienia emerytalne rolników z osobami ubezpieczonymi w ZUS

Dziś kwoty emerytur z KRUS i ZUS znacznie się różnią. Obecnie wysokość emerytury z KRUS jest ustalana w oparciu o tzw. emeryturę podstawową. Dzięki nowemu rozwiązaniu, zmieni się sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS. Jeżeli rolnik wypracuje 25 lat, będzie uprawniony do otrzymywania emerytury rolniczej w wysokości minimalnej emerytury z ZUS.

Ponadto, możliwe będzie uzyskiwanie dodatku do emerytur rolniczych. Zapewniał to będzie mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu:

prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej;

prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.

Od czerwca 2022 r. obowiązuje rozwiązanie, które pozwala rolnikom, którzy nadal gospodarują, pobierać także emeryturę rolniczą. Przyjęte dziś przez rząd rozwiązania to kolejny element dojścia do sprawiedliwości i powiązania emerytury z KRUS z najniższą emeryturą w ZUS.

Stale wzmacniamy i rozwijamy polskie rolnictwo

– Polska wieś jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego w całym kraju. Dzisiaj spłacamy dług wdzięczności wobec jej mieszkańców – powiedział premier prezentując przyjęte przez Radę Ministrów nowe regulacje dotyczące emerytur rolniczych.

Współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa – uważnie wsłuchujemy się w głos rolników, przyjmujemy ich wnioski, zgłaszane uwagi i postulaty. W czasach trudnych dla rozwoju rolnictwa wspieramy polską wieś. Do tej pory:

zablokowaliśmy sprzedaż polskiej ziemi,

wprowadziliśmy dopłaty dla rolników,

wprowadziliśmy 0 proc. IVA na nawozy,

zapewniliśmy dopłaty do paliwa rolniczego,

wprowadziliśmy rolniczy handel detaliczny,

doprowadziliśmy do spadku ubóstwa na wsi i wzrostu dochodów na wsi.

– Wszystkie te kwestie mają na celu przede wszystkim wyrównanie szans, zwiększenie skłonności do pozostania w gospodarstwach rolnych, do gospodarowania na wsi. Tak, żeby wieś nie wyludniała się, żeby była miejscem do życia, w którym jak najwięcej mieszkańców naszej ojczyzny będzie chciało przebywać – kontynuował.

