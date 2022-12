20.12.2022 Podchorążowie WAT wśród laureatów nagrody WAWA BOHATEROM

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Jedną z trzech głównych statuetek WAWA BOHATEROM otrzymali w tym roku podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej. 20 grudnia 2022 roku uroczyście wręczono statuetki WAWA BOHATEROM. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, organizacjom oraz instytucjom, które pomagają weteranom Armii Krajowej, w szczególności Powstańcom Warszawskim.

Zwycięzców tegorocznej edycji wyłoniono spośród organizacji, fundacji i stowarzyszeń zgłoszonych do konkursu między innymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej, środowiska kombatanckie i widzów TVP 3 Warszawa.

Podczas uroczystości wicepremiera Mariusza Błaszczaka reprezentował wiceminister Wojciech Skurkiewicz.

Do listy nominowanych do nagrody WAWA BOHATEROM dołączyli w tym roku kolejni żołnierze:

– st. szer. Paweł Głowacki i żołnierze Pułku Ochrony im. Gen. dyw. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego – kontynuują tradycje Pułku „Baszta”. Są w stałym kontakcie ze swoimi starszymi kolegami. Pomagają Powstańcom m. in. robiąc zakupy, oferując transport, odwiedzając. Co roku włączają się w akcję „Paczka dla Bohatera” oraz w program „Żołnierska Pamięć”.

– st. szer. Konrad Biskupski i żołnierze 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego – przez 1,5 roku dostarczyli przeszło 10 000 porcji posiłków dla kombatantów. W tym czasie mieli styczność z ponad 100 bohaterami, którzy chętnie dzielili się wspomnieniami, zdjęciami i pamiątkami z żołnierskich lat służby.

– żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie – od 2020 r. regularnie odwiedzają Powstańców Warszawskich. Dbają o ich potrzeby i codziennie dostarczają ciepłe posiłki. Pomagają w doraźnym transporcie podopiecznych Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.

– sierż. pchor. Jakub Kozaczyński z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie – jest w stałym kontakcie z p. Jerzym Oględzkim pseudonim “Jur”, który w październiku skończy 100 lat. Pomaga w sprawach urzędowych, w zakupach, naprawie domowych sprzętów, sprzątaniu mieszkania. Opłacając rachunki p. Jerzego, podchorąży dopatrzył się niekorzystnej umowy, jaką Powstaniec zawarł na dystrybucję energii elektrycznej i „sprawę wyprostował”. Organizuje wspólne wyjazdy w celu poszukiwania rodzinnych grobów, a także w okolice Warszawy. „Jur” spotkał się także z podchorążymi LAW, miał lot w symulatorze, zwiedził hangary lotnicze i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

– plut. pchor. Arkadiusz Nowak z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu – stale wspiera kombatantów, także Powstańców Warszawskich. Robi zakupy, przygotowuje paczki świąteczne na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Spotyka się z Powstańcem Warszawskim mieszkającym we Wrocławiu, panem kpt. Stanisławem Wołczaskim ps. Kazimierz.

– sierż. pchor. Natalia Nakonieczna-Werstak i sierż. pchor. Wojciech Wasilewski oraz podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej – pomagają Powstańcom łączyć się przez internet z rodzinami, przyjaciółmi i innymi Powstańcami. Dowożą leki i produkty żywnościowe, przewożą do lekarzy i na uroczystości patriotyczne. Pomagają w remontach i organizacji wypoczynku, organizują zbiórki produktów, pakują i rozwożą paczki świąteczne dla Powstańców Warszawskich.

– podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej – wspierają żołnierzy Armii Krajowej, którzy żyją na Pomorzu, kultywują tradycje i pamięć żołnierzy AK, są w stałym kontakcie z Panią Janiną Rojewską, która skończyła w tym roku 104 lata, jest najstarszą mieszkanką Sopotu i żołnierzem AK. Pomagają w codziennych sprawach, organizują i wspólnie celebrują urodziny.

Przy tej okazji warto pamiętać o bliskich, rodzinnych kontaktach ze środowiskiem żołnierzy Batalionu Parasol i działaniach na rzecz Powstańców Warszawskich prowadzonych przez żołnierzy Wojsk Specjalnych. Wspomnieć należy też o zaangażowaniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy oprócz dowożenia posiłków, organizowali dla Powstańców Warszawskich i seniorów akcję „Łączymy na święta”, infolinie oraz dowóz na szczepienia i możliwość zaszczepienia w domu. Obie formacje zostały uhonorowane statuetkami WAWA Bohaterom w poprzednich latach.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje konkursy dotacyjne WDZIĘCZNI BOHATEROM – POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM I WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW. To stałe dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które pomagają m.in. Powstańcom Warszawskim, weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego.

Organizatorem akcji WAWA BOHATEROM jest TVP3 Warszawa. Tegoroczną galę, która odbyła się w Sali koncertowej Filmoteki Narodowej, uświetnił występ raperów – Terytorialsów z 18. Stołecznej Brygady OT oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

