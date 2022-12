20.12.2022 Dziękujemy za codzienną służbę, która daje Polakom poczucie bezpieczeństwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Przede wszystkim serdecznie dziękuję za Państwa codzienną służbę. Za służbę żołnierzy Wojska Polskiego, za służbę funkcjonariuszy. Ta służba daje bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie. Pan prezydent wspominał o utrzymaniu granicy polsko – białoruskiej, o tej modelowej współpracy żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. O tym wszystkim, co stanowi o bezpieczeństwie naszej Ojczyzny – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas świątecznego spotkania.

20 grudnia br. w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, Para Prezydencka oraz Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej wzięli udział w spotkaniu świątecznym z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy służb mundurowych, a także żołnierzy armii sojuszniczych.

Świąteczne spotkanie z polskimi żołnierzami było także okazją, aby porozmawiać i złożyć świąteczne życzenia tym żołnierzom, którzy służą obecnie w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Życzenia świąteczne w imieniu żołnierzy PKW za pośrednictwem przekazu wideo założył ppłk Tomasz Panka, dowódca PKW UNIFIL w Libanie.

– Takimsimbolicznym obrazem jest fakt, że z jednej strony na telebimie łączymy się z naszymi żołnierzami służącymi tysiące kilometrów stąd, z Rzeszowa. Służącymi w imię bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Z kolei dziś na sali, tu w Rzeszowie mamy żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Żołnierzy, którzy przybyli do Polski tysiące kilometrów, żeby wspierać Wojsko Polskie tu w Rzeszowie.

– podkreślił wicepremier Mariusz Błaszczak.

Podczas wystąpienia szef MON przypomniał, że od połowy 2021 roku, kilkanaście tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych oraz WOT chroni polską granicę z Białorusią przed eskalacją kryzysu hybrydowego. Kryzysu migracyjnego, który został wywołany przez reżim A. Łukaszenki i był próbą desestabilizacji sytuacji w Polsce i na wschodniej flance NATO.

– Rzeszów też jest miejscem wyjątkowym ze względu na pomoc, którą świadczymy i niesiemy naszym sąsiadom z Ukrainy, którzy zostali napadnięci przez Rosję. Wszyscy dokładnie wiemy, że Rosja zawsze kiedy odtwarzała swoje imperium niosła zło. Bez względu na to, czy była to Rosja biała, czerwona, czy jest putinowska. Zadaniem wolnego świata jest zatrzymanie tego zła. Dlatego wspieramy Ukraińców, którzy dzielnie walczą o swoją niepodległość, ale walcząc o swoją niepodległość walczą także o niepodległość i wolność całego wolnego świata

– zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

Od początku wojny na Ukrainie Rzeszów stał się głównym węzłem komunikacyjnym, do którego trafia pomoc wojskowa i humanitarna z całego świata, która następnie przekazywana jest na Ukrainę.

– W tych wysiłkach oczywiście nie ustajemy. Chciałbym jeszcze raz podziękować za to, że codziennie żołnierze Wojska Polskiego, ludzie w mundurach dbają o nasze wspólne bezpieczeństwo

– mówił szef MON.

W trakcie spotkania harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju.

– W najważniejszych i najtrudniejszych momentach pokazaliście jak znakomicie potraficie realizować swoje zadania, z jak niezwykłym oddaniem potraficie służyć Ojczyźnie – powiedział z kolei prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył w spotkaniu świątecznym z żołnierzami, policjantami, strażakami i funkcjonariuszami Straży Granicznej. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po raz kolejny przed świętami Bożego Narodzenia po to, por złożyć życzenia, por podzielić się opłatkiem, por porozmawiać, por cieszyć się wzajemnie swością obecno

– mówił Zwierzchnik Sił Zbrojnych.

Prezydent zaznaczył, że w najważniejszych momentach żołnierze i przedstawiciele służb mundurowych razem służyli Polsce i bezpieczeństwu wszystkich obywateli.

– Tak jak razem służyliście walcząc z pandemią koronawirusa; tak, jak razem służyliście wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, tego hybrydowego starcia do jakiego doprowadziły władze białoruskie, reżim białoruski wspierany przez Kreml; tak, jak służyliście i służycie państwo w obliczu wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie, także wspierając tych uchodźców, którzy przybywają z Ukrainy do Polski; tak, jak razem działaliście także i tego lata wobec katastrofy ekologicznej z jaką mieliśmy do czynienia na Odrze

– prezydent wymieniał.

– Pokazaliście wszyscy państwo w jak znakomity sposób potraficie realizować swoje zadania, z jak niezwykłym oddaniem potraficie służyć ojczyźnie, że Polska i ci, którzy w niej mieszkają i ci, którzy potrzebują was molicą was

– podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda.

