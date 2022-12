19.12.2022 Ruszył nabór do II edycji projektu „Trenuj z wojskiem”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pierwsza edycja naszego programu „Trenuj z wojskiem” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, było więcej chętnych niż miejsc. Postanowiliśmy otworzyć drugą edycję w czasie ferii zimowych. Zwiększyliśmy o 100% liczbę miejsc, a więc jesteśmy przygotowani na to, żeby w takich treningach wzięło udział ponad 8 tysięcy chętnych – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej inaugurując kolejną edycję projektu.

19 grudnia br. w siedzibie MON w Warszawie, szef MON poinformował o drugiej edycji projektu „Trenuj z wojskiem w ferie”, który jest proobronną i prospołeczną inicjatywą MON i Wojska Polskiego. To odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Druga edycja projektu „Trenuj z wojskiem (w ferie)” będzie trwała 7 tygodni – w styczniu i w lutym (14 stycznia-25 lutego). Terminy szkoleń są dopasowane do terminów ferii w danym województwie. W każdym województwie min. jedna jednostka wojskowa będzie brała udział w projekcie. W sumie zaangażowanych jest 31 jednostek wojsk operacyjnych i WOT.

Wicepremier poinformował, że zajęcia zaplanowane zostały na osiem godzin i będą zorganizowane w soboty, począwszy od połowy stycznia aż do końca lutego. Szkolenia będą bezpłatne. Podczas zajęć wojskowi instruktorzy nauczą m.in., jak posługiwać się bronią, pokażą jak zakładać maskę, jak udzielać pierwszej pomocy medycznej. Przekażą podstawy przetrwania w przygodnym terenie SERE oraz zasady walki wręcz.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział także uczniowie, zaproszone są wszystkie osoby w wieku od 16 do 65 lat. W przypadku osób nieletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów.

– Chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować wszystkim tym, którzy byli zainteresowani udziałem w tego rodzaju szkoleniu, przeprowadziliśmy ankietę, 98% osób, które odpowiedziały na naszą ankietę stwierdziło, że właśnie to szkolenie odpowiadało ich oczekiwaniom. To bardzo dobry rezultat, zachęcamy do tego kolejne osoby do tego, żeby się zgłaszały. Zdecydowaliśmy o tym, żeby w tego rodzaju szkoleniach mogli wziąć udział także uczniowie, a więc zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 15 do 65 lat

– mówił wicepremier.

Od dziś można zapisywać się na szkolenia, wystarczy wejść na stronę internetową MON lub jednostek wojskowych – wybrać termin i miejsce – i zapisać się. Zgłaszać można się także poprzez media społecznościowe.

>>> Szczegółowe informacje o projekcie

– Zapraszamy wszystkich do zgłaszania się poprzez media społecznościowe, poprzez stronę internetową Ministerstwa Obrony Narodowej, ale także na stronach internetowych poszczególnych jednostek wojskowych będą dostępne formularze , wystarczy wypełnić taki formularz i zapraszamy do tego, żeby wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego przejść takie podstawowe ćwiczenia. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy zachęcić tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali co chcą robić w przyszłości, żeby poprzez właśnie tego rodzaju ćwiczenia, jednodniowe ćwiczenie zachęcić ich do służby w Wojsku Polskim

– podkreślił szef MON zachęcając do udziału w projekcie.

***

W soboty jednostki wojskowe będą organizować 8 godzinne – bezpłatne szkolenie. Wojskowi instruktorzy nauczą posługiwać się bronią, pokażą jak zakładać maskę, przekażą podstawy przetrwania (SERE) oraz techniki walki w bliskim kontakcie, będzie można dowiedzieć się jak się bronić i gdzie się schronić w razie ataku, alarmu lub kryzysu. W nowej edycji rozszerzony został limit wieku uczestnictwa od 15 do 65 lat (nieletni za zgodą rodzica/opiekuna). Dopuszczone zostały zorganizowane grupy harcerzy i strzelców. Obowiązuje bardzo prosty sposób zgłoszenia – e-mail, telefon, socialmedia, osobiście. Wystarczy podać imię, nazwisko, wiek i dane kontaktowe. Uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie i wyżywienie. I edycja trwała przez 2 miesiące (październik-listopad). Udało się przeszkolić 4 tys. ludzi. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem społecznym i medialnym.

Galeria ->>> Ruszył nabór do II edycji projektu „Trenuj z wojskiem”

OSI MIL