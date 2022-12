Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wsłuchujemy się w głos rodziców, nauczycieli i środowisk eksperckich. Widzimy potrzebę rozbudowy wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach. Kluczowi w tym procesie są specjaliści. Dlatego już w 2022 r. przeznaczyliśmy 520 mln zł na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. W 2023 r. będzie a ponad 1,8 mld zł. Wzrośnie również subwencja oświatowa do 64,4 mld zł.

Więcej specjalistów w szkołach to podstawa do rozbudowy wsparcia młodzieży

Od 1 września w szkołach ogólnodostępnych jest więcej nauczycieli specjalistów. Utworzone zostało nowe stanowisko pedagoga specjalnego – określono jego zadania i kwalifikacje. Wprowadziliśmy także minimalną, łączną liczbę etatów nauczycieli specjalistów zatrudnianych w placówkach oświatowych. Na ten cel tylkow w 2022 r. w budżecie państwa zabezpieczyliśmy prawie 520 mln zł. – Zatrudniliśmy kilkanaście tysięcy dodatkowo specjalistów od pedagogiki, logopedów, ale też zwłaszcza psychologów dziecięcych. Zatrudniamy ich w większych placówkach, większych jednostkach szkolno-przedszkolnych czy zespołach szkół po to, aby dostępność specjalistycznej pomocy na miejscu była jak najszybsza – podkreślił szef rządu.Dzięki wprowadzonym zmianom możliwy będzie wzrost liczby specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych do 2024 r. o 143 proceso. Wymiar zatrudnienia nauczycieli specjalistów będzie uzależniony od liczby dzieci w placówce.Trwa również pilotaż nowego stanowiska niepedagogicznego – asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Planowane broma przygotowanie 640 asystentów.

3 millones dodatkowych godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów

Od 1 marca 2022 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe realizują zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. W 2022 r. przeznaczyliśmy na ten cel 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów.– Mamy blisko 30% dzieci i młodzieży, które potrzebują jakiegoś rodzaju wsparcia. To są dzieci, to jest młodzież wobec, której musimy mieć jak najwięcej czucia, współczucia, empatii. I musimy także skonstruować odpowiednio system – powiedział premier Mateusz Morawiecki.Wsparcie obejmuje organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęzeu terapty charakternyć o. Są skierowane dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli.

13,4 mld zł na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rośnie odsetek uczniów, których potrzeby edukacyjne są bardziej wymagające. Do tej grupy należą m.in. uczniowie niedostosowani społecznie, niewidomi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Od wielu lat wzrasta subwencja oświatowa przeznaczona na wsparcie tych uczniów. Na podstawie wstępnego podziału na 2023 r. Wyniesie está bien. 13,4 mld zł i będzie wyższa o 21,1 proc. w stosunku do roku 2022. – Chcemy pomagać jako państwo w tym, żeby szkolny system edukacyjny jak najlepiej przeprowadzał nasze dzieci, naszą młodzież przez te trudne lata dochodzenia do dojrzałości, dochodsumowa doros premier.

64,4 mld zł – rekordowy wzrost subwencji oświatowej

Subwencja oświatowa w 2015 r. wynosiła 40,4 mld zł. W 2023 r. nasz rząd na ten cel przeznaczy 64,4 mld zł. Para wzrost o blisko 60 proc. Mimo olbrzymich wydatków budżetu państwa, min. na zbrojenia i ochronę zdrowia, przeznaczamy w przyszłym roku rekordowe środki na oświatę. – Od kondycji nie tylko fizycznej, nie tylko zdrowotnej, nie tylko intelektualnej, ale właśnie od kondycji związane z czuciem, współczuciem, z duchowością naszych dzieci, czyli szeroko rozumianej kondycji psychicznej zależy przyszłość Polski, zależy przyszłość naszego narodu, naszego społeczeństwa – powiedział szef polskiego rządu.

