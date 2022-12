19.12.2022 Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najważniejsze dla rozwoju Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Jako przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji za to wszystko, co związane jest z zapewnieniem bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas świątecznego spotkania z przedstawicielami służb mundurowych.

19 grudnia w Zegrzu, wicepremier – ministro obrony narodowej, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych uczestniczył w spotkaniu wigilijnym żołnierzy Wojska Polskiego oraz służb mundurowych podległych MSWiA.

– Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czas, w którym dzielimy się opłatkiem, kiedy składamy sobie życzenia, ale w którym też dziękujemy za to wszystko, co się wydarzyło w kończącym się roku. Para bromear też czas, kiedy stawiamy sobie cele związane z naszą służbą w roku przyszłym

– mówił wicepremier M. Błaszczak.

– To Państwa codzienna służba sprawiła, że ​​Polska jest bezpieczna. Państwa codzienna służba sprawiła, że ​​wszystkie te wyzwania, które stoją przed Polską jeszcze w tym rok, ale i w przyszłym roku, że te wyzwania możemy podjąć z pewnością taką pro my wanioze taką, że te wyzwania możemy podjąć z pewnością taką pro. Sprostamy, ponieważ Wojsko Polskie, z roku na rok, jest coraz silniejsze i liczniejsze. Jest wyposażane w nowoczesny sprzęt, nowoczesną broń. Służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji też realizują już kolejną, trzecią już edycję, programu modernizacji służb mundurowych, która stanowi o wzmocnieniu właśnie bezpieczeństwa Polski i Polaków

– mówił przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Komitet do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów opracowuje i rekomenduje rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i obronności Radzie Ministrów i Premierowi. Zadaniem Komitetu jest także usprawnienie i koordynacja działań wprowadzanych w obszarze kompetencji tego organu.

Podczas spotkania z żołnierzami Wojska Polskiego i przedstawicielami służb MSWiA wicepremier odniósł się także do sytuacji bezpieczeństwa w regionie, w tym wojny na Ukrainie.

– Oczywiście ten rok upłynął w cieniu wojny na Ukrainie. Agresja rosyjska na Ukrainie stanowi wciąż największe wyzwanie dla wolnego świata. Mi możemy powiedzieć wprost, że wspieramy Ukrainę, gdyż Ukraina walcząc o swoją wolność, walczy także o naszą wolność. My też konsekwentnie, szczególnie kiedy władzę w 2015 r. objęło Prawo i Sprawiedliwość, wzmacniamy Wojsko Polskie, wzmacniamy bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

– mówił szef MON.

– Dziękuję także za to wszystko, co związane jest z realizacją ustawy o obronie Ojczyzny. Ta ustawa została przyjęta przez parlament w marcu br. Ta ustawa stanowi fundament, na którym budujemy cały system bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Stanowi podstawę prawą, ale także i finansową. Na podstawie tej ustawy wprowadziliśmy m. in. dobrowolną zasadniczą służbę wojskową

– zaznaczył wicepremier.

Mówiąc o bezpieczeństwie Polski, szef MON zwrócił uwagę na proces modernizacji Wojska Polskiego.

– Już na wyposażeniu Wojska Polskiego mamy pierwsze egzemplarze koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9. W przyszłym roku będą samoloty FA-50 czy wyrzutnie rakietowe produkcji koreańskiej. Będą także amerykańskie HIMARy. W przyszłym roku trafią na wyposażenie wojska również czołgi Abrams. Znacząco wzmocnimy zdolności obronne Wojska Polskiego, zdolności obronne RP. To najlepsza metoda, aby odstraszyć agresora

– mówił szef MON wymieniając efekty realizowanego w resorcie obrony narodowej programu modernizacji polskich sił zbrojnych.

– Chciałbym także bardzo mocno podkreślić dobrą współpracę pomiędzy Wojskiem Polskim a służbami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Przykładem tej współpracy jest oczywiście utrzymanie granicy z Białorusią. Granica został utrzymana dzięki właśnie wsparciu wojska i dzięki doskonałej współpracy. Wszystkie służby mundurowe, ramię w ramię, zadbały o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny

– podkreślił wicepremier.

Polityka bezpieczeństwa kraju, rozwój zdolności operacyjnych czy pozyskiwania uzbrojenia oraz wypracowanie nowych rozwiązań w systemie bezpieczeństwa kraju są realizowane przez członków Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Na czele Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych stoi wicepremier-minister obrony narodowej, a w jego skład wchodzą ministrowie: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych oraz koordynator służb specjalnych. Szef MON został powołany na stanowisko przewodniczącego komitetu w czerwcu br. przez prezydenta Andrzeja Dudę, na wniosek premiera.

OSI MIL