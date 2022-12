16.12.2022 legionowo Wojsko Polskie w wielu wymiarach dba o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“Konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie. Rozwijamy jednostki wojskowe na terenie powiatu legionowskiego. Na obszarze powiatu mieści się dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, rozwijają się również inne oddziały wojskowe. Wojska przybywa w powiecie legionowskim, więc powstał tu też szpital. (…) Kiedy rozmawiam z mieszkańcami powiatu, są wdzięczni za to, że szpital jest i niesie pomoc potrzebującym, że szpital ratuje życie. Szpital jest świetnie wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę. Przeprowadzane są skomplikowane operacje ratujące życie chorym” – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas spotkania z personelem szpitala wojskowego w Legionowie.

16 grudnia szef MON przebywał w Legionowie, gdzie spotkał się z kadrą wojskowego szpitala oraz uczestniczył w poświęceniu kaplicy, która powstała z myślą o pacjentach placówki.

“Chciałbym przede wszystkim podziękować za to, że od początku tego roku szpital w Legionowie działa i niesie pomoc potrzebującym, niesie pomoc chorym. Szpital powstał po wielu latach zaniedbań. Po wielu latach, w których mówiono, że taki szpital powstać nie może. Z różnych przyczyn. Stwierdzono, że nie ma potrzeby, żeby dbać o zdrowie zarówno żołnierzy, no bo skoro likwidowano jednostki, to nie było takiej potrzeby, ale także mieszkańców powiatu legionowskiego. To były te zaniedbania i zaniechania wieloletnie”

– mówił szef MON podczas spotkania w Legionowie.

Wojskowy szpital w Legionowie, działający jako filia Wojskowego Instytutu Medycznego zaprojektowano na podstawie najnowszych standardów wyposażenia i organizacji opieki obowiązujących na europejskim rynku zdrowia, co znalazło potwierdzenie m.in. w liczbie łóżek planowych oraz miejsc intensywnej opieki medycznej. Nowy szpital zapewnia podstawową i specjalistyczną pomoc medyczną całodobowo. W szpitalu funkcjonują oddziały: kardiologiczny, chirurgiczny, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, okulistyczny oraz ginekologiczny.

“Wojsko Polskie z roku na rok jest coraz liczniejsze. Tworzymy nowe jednostki wojskowej, a więc pomoc medyczna jest też niezbędna do tego, żeby żołnierze mogli wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny. Dziękuję za codzienną służbę i codzienną pracę. Dziękuję za wysoki poziom tej służby i pracy”

– zaznaczył wicepremier.

Od 1 listopada br. wojskowy szpital w Legionowie pomaga mieszkańcom także w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Tylko pierwszego dnia przyjęto 73 osoby, w tym 57 dzieci oraz wykonano 14 zabiegów.

“Od stycznia tego roku funkcjonuje szpital jako jednostka Wojskowego Instytutu Medycznego. W związku z tym można powiedzieć w ten sposób, że Wojsko Polskie dba o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, że dba o bezpieczeństwo Polski w wielu wymiarach. Również w wymiarze bezpieczeństwa zdrowotnego. Świetna kadra medyczna. Kadra szpitala WIM, przy ul. Szaserów. Wszyscy doskonale wiemy, jak silną marką jest WIM”

– podkreślił wicepremier.

Z inicjatywy Mariusza Błaszczaka, wicepremiera – ministra obrony narodowej w Legionowie powstał nowy wojskowy szpital. Budynek szpitalny liczy 5 kondygnacji naziemnych oraz parking podziemny. Placówka medyczna w Legionowie jest przygotowana do hospitalizacji jednocześnie około 90 pacjentów. Łączny koszt inwestycji wyniósł 160 mln złotych i został pokryty w całości z środków budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

“Dziękuję za to, że możemy dziś uczestniczyć w ceremonii poświęcania kaplicy. Jak doskonale wiemy zdrowie jest ważne, ale ważne jest także wsparcie psychiczne ludzi, którzy cierpią i są chorzy. Na takie wsparcie można liczyć tu w kaplicy, która jest prowadzona przez proboszcza z parafii cywilno-wojskowej w Legionowie. Bardzo dziękuję za tę posługę duchową prowadzoną tu w kaplicy, wspierającą chorych”

– mówił szef MON.

Podczas uroczystości szef MON przekazał na ręce proboszcza krzyże oraz lichtarz.

Na zakończenie spotkania w Legionowie wicepremier złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. – Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim Państwu odrobiny wytchnienia, spokoju i radości. Życzę, żeby Święta Bożego Narodzenia były błogosławione. Życzę wszelkiej pomyślności w nowym, 2023 roku – powiedział szef MON.

OSI MIL