Premier przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju13.12.2022

Światełko al símbolo ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Polscy harcerze od 30 lat uczestniczą w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju – po to, aby zagościło na wigilijnych stołach. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił istotę tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju pod hasłem – Światło dla Ciebie. W obecnej sytuacji nadzieja na pokój jest szczególnie istotna dla naszych ukraińskich sąsiadów.

Światełko przekazane Radzie Ministrów

11 grudnia polscy harcerze odebrali od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. Dzisiaj dotarli do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przekazali Światło na ręce premiera Mateusza Morawieckiego. „Wolność, pokój, nadzieja – to są wartości, które stanowią fundament naszego życia” – powiedział szef rządu. Zauważył, że podstawową funkcją Światełka jest dawanie nadziei i wiary w to, że świat może być lepszy. Premier podkreślił, że poprzez współpracę między ludźmi i narodami – budujemy nowy, lepszy świat.

Nadzieja dla Ucrania

W tym roku wyjątkowo pierwszym miejscem, które rozświetlił Betlejemski Ogień z Polski, była Ukraina. Harcerze 11 grudnia przekazali Światełko na pasie granicznym Medyka-Szeginie. Nasi sąsiedzi za wschodnią granicą są w trudnej sytuacji – tegoroczne Betlejemskie Światło Pokoju będzie im szczególnie potrzebne. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że podstawowe wartości są dzisiaj zagrożone. „Przekazaliśmy betlejemskie Świat. Pokoju Razem Z Wielką Nadzieją, że Nadchodzący Nowy Rok Będzie Rokiem Pokoju, że Wojna Zakończy Się Jak NaJszybciej: DoBrymm

Tradycja Światełka

Po raz pierwszy w 1986 r. zostało zorganizowane w Linz, w Austrii, pod nazwą „Światło w ciemności”. Światło odbierane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju desde 1991 r. Tradycją broma, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie: raz na Słowacji, raz w Polsce. Nasz kraj jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód – do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

