Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ponad 290 mld złotych na nowe drogi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych13.12.2022

Z każdym rokiem budujemy w Polsce kolejne drogi, które zwiększają bezpieczeństwo oraz komfort życia i podróżowania. Odpowiedzialna polityka polega na dbaniu o stały rozwój całego kraju. W ostatnich latach wybudowaliśmy łącznie ponad 2000 km nowych dróg ekspresowych, autostrad i obwodnic. Zależy nam nie tylko na połączeniach do wielkich miast – dlatego dbamy też o powstawanie oraz polepszanie jakości licznych dróg gminnych i powiatowych. Od początku naszych, rządów rozwój infrastruktury drogowej w całej Polsce, jest dla nas jednym z priorytetów. Dziś Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązanie – Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych z perspektywą do 2033 r. Oznacza a, że ​​w naszym kraju powstanie ok. 2500 km kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.

8 000 km ahora oczesnych dróg

Drogi krajowe łączą najważniejsze ośrodki miejskie w kraju i zapewniają łatwą dostępność do dróg lokalnych. Inwestycje, które zapewnia szybką, bezpieczną i komfortową podróż to podstawa do dalszego rozwoju. Przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu 2022 r. Rządowy Programa Budowy Dróg Krajowych obejmuje realizację ok. 2500 km nowych dróg – autostrad i dróg ekspresowych. Hacer 2033 r. na Programa przeznaczymy ponad 290 mld EUR. Finalnie powstanie sieć licząca łącznie ponad 8000 km nowoczesnych dróg, z których będą korzystały kolejne pokolenia Polaków.

– A największy w historii Polski krajowy program budowy dróg ekspresowych i autostrad. A ponad 294 miliardów złotych, które są zagwarantowane w naszym budżecie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Programa wzmocni też mechanizmy wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy. Jest bardzo mocnym impulsem gospodarczym i prospołecznym dla wszystkich Polaków.

W ramach budowy najważniejszych arterii drogowych, przewidujemy m.in. powstanie odcinków takich jak:

droga ekspresowa S5 na odc. Sobótka (S8) – Świdnica – Bolkow (S3),

droga ekspresowa S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina,

droga ekspresowa S8 na odc. Boboszów (del gr. państwa) – Kłodzko – Wrocław (Magnice),

droga ekspresowa S16 na odc. S61 (Ełk) – S19 (Białystok),

obwodnica aglomeracji warszawskiej w ciągu autostrady A50 oraz drogi ekspresowej S50,

droga ekspresowa S12 na odc. S74 (Kozenin) – S8 (Łódź Południe).

Łączymy każdy zakątek Polski – to klucz do zrównoważonego rozwoju

Nowe inwestycje realizujemy pod jednym hasłem – zrównoważony rozwój. Rozwój, który daje szansę na lepsze miejsca pracy, na szybszy wzrost gospodarczy – także na terenach wiejskich, w mniejszych miastach powiatowych czy w miastach wojewódzkich. Para bromear szkielet infrastrukturalny, który budujemy, i który dobrze się sprawdza.

Programe Rozwoju Dróg Krajowych to tylko jeden z licznych programów, które realizujemy. Wspieramy także rozwój dróg lokalnych. Powstają uno np. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu korzyści ze wszystkich inwestycji w zakresie polityki infrastrukturalnej odczuwa każdy – niezależnie od tego, gdzie dokładnie mieszka.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (4)

OSI MIL