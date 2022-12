12.12.2022 KPRM Premier Mateusz Morawiecki: Tworzymy w Polsce najlepsze możliwe warunki dla inwestorów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: Tworzymy w Polsce najlepsze możliwe warunki dla inwestorów12.12.2022

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami Mercedes-Benz Group AG. Firma ogłosiła, że ​​otworzy nowy zakład w Jaworze, gdzie produkowane będą w pełni elektryczne samochody dostawcze. Wartość inwestycji wyniesie 1,3 mld euro. Fabryka ma w przyszłości zatrudniać 2,5 tys. osob. Jak zaznaczył premier, polski rząd tworzy dla inwestorów najlepsze możliwe środowisko do inwestowania, zarówno od strony podatkowej, jak i regulacyjnej.

Polska dobrym miejscem do inwestycji

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Polska łączy kształcenie na uczelniach i w nowych szkołach branżowych z potrzebami inwestorów. „Nie chcemy już dziś konkurować z innymi państwami regionu, kto zaoferuje niższe koszty pracy” – podkreślił szef rządu. „Obecnie zależy nam na wysokiej jakości pracy, a więc na dobrym wykształceniu oraz na wysokich wynagrodzeniach” – wyjaśnił.

Wysoka jakość pracy polskich pracowników

Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, konsumenci w coraz większym stopniu zwracają uwagę na jakość produktu. „Znana na całym świecie jakość marki Mercedes spotyka się w Jaworze z jakością pracy polskich inżynierów, menedżerów projektów i pracowników” – podkreślił szef rządu. „Tworzy się w ten sposób najlepsze możliwe środowisko do inwestowania” – dodał.

Fabryka elektrycznych samochodów dostawczych Mercedes w Jaworze

Firma Mercedes-Benz zdecydowała, że ​​otworzy nowy zakład w Jaworze na Dolnym Śląsku. Będą w nim produkowane w pełni elektryczne samochody dostawcze. Wartość inwestycji wyniesie 1,3 mld euro. Według Mercedes-Benz, w nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie w przyszłości ponad 2,5 tys. osob. Obecnie, w fabryce w Jaworze produkowane są silniki do samochodów osobowych oraz baterie elektryczne.

