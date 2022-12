10.12.2022 Silne Wojsko Polonia a bezpieczna Ojczyzna

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“To ważny dzień i ważna chwila. Ponad 400 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło przysięgę. W całym kraju przysięgę składa, albo za chwilę złoży ponad 3 tysiące żołnierzy. Pod koniec maja tego roku w Kraśniku ogłaszałem początek tej nowej formy służby wojskowej. Mówiłem, że mamy przygotowane 15 tysięcy miejsc. Ponad 15 tysięcy żołnierzy ukończyło dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. W przyszłym roku mamy przygotowanych 25 tysięcy miejsc. Jeśli będzie taka potrzeba to zapewnimy dodatkowe miejsca. Dlaczego to robimy? Dlatego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, a Polska bezpieczna” – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak, podczas przysięgi wojskowej, która odbyła się w 16 Dywizji Zmechanizowanej.

W sobotę, 10 grudnia br. w Olsztynie szef MON wziął udział w uroczystej przysiędze żołnierzy zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Słowa roty przysięgi wypowiedziało ponad 400 ochotników, którzy przez ostatnie kilka tygodni szkolili się m.in. w jednostkach 16. Dywizji Zmechanizowanej.

“Liczebność Wojska Polskiego ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o odstraszanie agresora. Wiemy, że władcy Rosji postanowili odtworzyć imperium zła, dlatego zaatakowali Ukrainę. U naszych granic toczy się wojna. Naszą odpowiedzią, jedyną odpowiedzią jest wzmacnianie Wojska Polskiego. Dzieje się tak poprzez wyposażenie go w nowoczesny sprzęt. Nie dalej niż wczoraj miałem przyjemność przekazania najnowocześniejszych czołgów K2 na wyposażenie 20 Brygady Zmechanizowanej, która wchodzi w skład 16 Dywizji Zmechanizowanej. Byli tacy, którzy mówili, że moje plany dotyczące wyposażania wojska w nowoczesny sprzęt są tylko na papierze. Proszę państwa, ta broń jest już w jednostkach wojskowych”

– mówił wicepremier.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa umożliwia rozpoczęcie służby w Wojsku Polskim po zakończeniu dwuetapowego szkolenia – szkolenia zasadniczego oraz specjalistycznego, które realizowane jest do 11 miesięcy w wybranej przez siebie jednostce wojskowej. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny.

“Dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się rozpocząć służbę w Wojsku Polskim. 75 procent tych, którzy zgłaszają się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zdecydowało o tym, żeby zostać żołnierzami zawodowymi. To bardzo dobrze. Część z nich postanowiła także służyć w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. To też dobry wybór. W ten sposób łączą swoje życie zawodowe i prywatne ze służbą wojskową. No i w końcu wszyscy są wyszkoleni. Stanowią rezerwę. Wiedzą, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. To ważne, bo przez lata rezerwy nie były szkolne i rozszerzane. Przez lata zaniedbywano to wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem państwa”

– podkreślił szef MON.

Wicepremier zachęcał do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego oraz uczestnictwa w kolejnych edycjach projektu “Trenuj z wojskiem”.

“Zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to propozycja dla was. Zachęcam także do tego, żeby przechodzić szkolenia z Wojskiem Polskim. Przygotowaliśmy zimową edycję projektu “Trenuj z wojskiem”. W czasie ferii zimowych, jak wiemy one odbywają się w różnych województwach w różnym czasie, ale od połowy stycznia do końca lutego będziemy organizowali ośmiogodzinne zajęcia przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą przypomnieć sobie to wszystko, co związane jest z zachowaniem bezpieczeństwa. Na jesiennej edycji było więcej chętnych niż miejsc, w związku z tym podwajamy liczbę miejsc w edycji zimowej. Przygotujemy także edycję wiosenną. Zachęcam, żeby z tej propozycji skorzystać”

– mówił wicepremier M. Błaszczak w Olsztynie.

***Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy typ służby wojskowej – obok służby zawodowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej – wprowadzony przez obowiązującą od kwietnia ustawę o obronie ojczyzny. W tym roku przygotowano 15 tysięcy miejsc dla ochotników, jednak w związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyło się to szkolenie na przyszły rok planowane jest zwiększenie limitu miejsc do 25 tysięcy.

Jednym z priorytetów MON jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Celem jest zwiększenie liczebne Sił Zbrojnych RP do co najmniej 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy OT i zbudowanie nowych związków taktycznych w szczególności na wschodzie Polski.

OSI MIL