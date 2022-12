09.12.2022 Trzecia rata z puli 13, 7 mld zł dodatkowych środków wcześniej na kontach JST

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Trzecia rata z puli 13, 7 mld zł dodatkowych środków wcześniej na kontach JST09.12.2022

9 grudnia br. na rachunki bankowe JST Ministerstwo Finansów przekazało trzecią ratę dodatkowych dochodów JST w wysokości blisko 4.557,7 mln zł.

To o 3 tygodnie wcześniej niż pierwotnie planował resort.

Łącznie JST otrzymały prawie 13,7 mld zł.

9 grudnia br. przekazano do JST ostatnią ratę dodatkowych dochodów w wysokości blisko 4.557,7 mln zł z tytułu z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT.

Środki w kwocie prawie 13,7 mld samorządy otrzymały na mocy nowelizacji ustawy o dochodach JST.

Środki te są znaczącym wsparciem JST w realizacji ich zadań. Samorządy mogą wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące, jak i na inwestycje. Mogą także i powinny przeznaczyć je na szczególnie istotne obecnie zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przcówez.

Pierwsza rata dodatkowych dochodów została przekazana do samorządów 7 października br., zaś drugą ratę przekazano 10 listopada.

OSI MIL