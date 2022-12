Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Informe KE: Polska redukuje lukę VAT09.12.2022

Komisja Europejska przedstawiła coroczny raport – „BRECHA DEL IVA en la UE – Informe 2022”,który pokazuje wstępne dane dotyczące luki VAT w krajach UE.

Jak wskazuje KE w 2020 r. luka VAT zmniejszyła się o 1,4 pit. w stosunku do 2019 r., broma a poprawa spójna z szacunkami MF z kwietnia br.

Polska należy do europejskiej czołówki w obniżaniu luki VAT pomiędzy latami 2016-2020. Para głównie zasługa wdrażania nowoczesnych narzędzi uszczelniających system podatkowy.

Jak pokazuje informe w 2020 r. w Polsce luka VAT osiągnęła poziom 11, 3 %, co plasuje nas w europejskiej czołówce krajów UE najszybciej redukujących lukę VAT w latach 2016-2020. Duża w tym zasługa konsekwentnych działań Ministerstwa Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową. Pomiędzy latami 2016-2020 wg. danych KE w Polsce nastąpił spadek luki VAT o ponad 9 pkt. proceso

Źródło: KE

dane szacunkowe MF

Zgodnie z dokumentem „Program Konwergencji – aktualizacja 2022” szacowany poziom luki VAT w 2020 r. wynosi 10,4 % (a zatem KE oszacowała ją niewiele wyżej bo o 0,9 pkt. proc.), a w 2021 r. – wg krajowych szacunków spadła do 4,3 %.

Wysokie tempo spadku luki IVA a min. efekt wprowadzania nowoczesnych narzędzi uszczelniających system podatkowy. Są państwa biorące z nas przykład.

Działania uszczelniające

Zreformowaliśmy administrację skarbową, podnieśliśmy kary za przestępstwa VAT-owskie. Ulgę uczciwym przedsiębiorcom, którzy przegrywali konkurencję z podatkowymi przestępcami, przyniosły pakiety paliwowy i przewozowy (SENT). Pojawiały się pionierskie, systemowe rozwiązania, które zaczęły przynosić trwałe skutki. Hasta min. mechanizm podzielonej płatności, wykaz podatników VAT i elektroniczne raportowanie. To także kolejne e-usługi administracji, kasy online, kasy w postaci oprogramowania czy e-paragon Stworzyliśmy STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Teraz kluczem do dalszych efektów w obniżaniu luki VAT jest wykorzystanie nowoczesnych technologii.

OSI MIL