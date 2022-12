09.12.2022 Morąg Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Mariusz Błaszczak w Morągu przekazali Wojsku Polskiemu najnowsze czołgi K2

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Mariusz Błaszczak spotkali się z żołnierzami 20. Brygady Zmechanizowanej w Morągu. Podczas wizyty przekazano jednostce wojskowej najnowocześniejsze czołgi K2. Dostawa tych pojazdów z Korei Południowej odbyła się niezwykle szybko, ledwie kilka miesięcy po podpisaniu umowy. Czołgi K2 Black Panther para przykład absolutnie czołowej technologii wojskowej, opracowanej w XXI wieku i kompatybilnej z systemami NATO. Pojazdy te są również bardzo sprawne terenowo i przystosowane do działań na polskiej ziemi. Czołgi K2 to tylko część dostaw w ramach historycznej inwestycji w rozbudowę i modernizację Wojska Polskiego. Realizujemy równolegle zamówienia amerykańskiego sprzętu, zwiększamy znacząco liczebność żołnierzy i finansowanie. Dbamy również o regularną i intensywną współpracę z sojusznikami z NATO.

Najlepsza dostępna technologia wojskowa w służbie Wojska Polskiego

W lipcu 2022 zawarliśmy umowę ramową z Koreą Południową na pozyskanie łącznie 1000 czołgów K2 i ich spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL. Wraz z nimi, dotrą do nas wozy towarzyszące do obsługi technicznej oraz pozostałe elementy oparte o polskie rozwiązania. Umowa ta przewiduje również wymianę wiedzy, technologii i doświadczenia między polskim a koreańskim przemysłem wojskowym oraz pakiet szkoleniowy, logistyczny, zapas amunicji i wsparcie techniczne producenta.

Pod koniec sierpnia 2022 zawarto umowy wykonawcze związane z pozyskaniem od strony koreańskiej pierwszych 180 czołgów K2 w latach 2022-25.

6 grudnia 2022 odebrano pierwszych 10 czołgów K2 Black Panther. Trafiły one dzisiaj na wyposażenie batalionu 20 Brygady Zmechanizowanej w Morągu. Para pierwsza partia sprzętu, który zostanie dostarczony na podstawie zawartych umów do Polski. W przyszłym roku będą kolejne dostawy.

– My chcemy mieć tak silną armię, tak dobrze zmodernizowaną armię i nowoczesny sprzęt, aby nikomu nie przyszło do głowy, żeby Polskę zaatakować – powiedział szef rządu.

Przekazanie tych czołgów to namacalny dowód na nasze zaangażowanie w modernizację i rozwój naszej armii. Jesteśmy dumni, że możemy dostarczyć naszemu wojsku najlepsze możliwe wyposażenie, a tym samym wzmocnić nasz potencjał obronny.

Rekordowe inwestycje w najnowocześniejszy sprzęt dla polskiej armii

Warto podkreślić, że inwestycje w Wojsko Polskie zaczęły się jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę. Polska musi być gotowa na potencjalne zagrożenia. Rosyjska inwazja na Ukrainę w lutym 2022 potwierdziła słuszność naszych działań. Tym samym, na modernizację polskiej armii w przyszłym roku wydamy ponad 100 miliardów złotych, czyli ponad 3 proc. wydatków na zbrojenia w relacji do PKB.

– Świat po 24 lutego bardzo szybko wybudził się z geopolitycznej drzemki. My dzisiaj jesteśmy wśród tych, którzy wyznaczają cele innym – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Polska nie pozostaje w tyle i inwestuje na bieżąco w modernizację i rozbudowę sił zbrojnych. Tylko w ostatnich miesiącach podpisaliśmy umowy na nowe czołgi, wyrzutnie rakiet, samoloty i haubice. Realizowane są również zamówienia najnowszego amerykańskiego sprzętu dla naszej armii – czołgi Abrams, HIMARS-y, F-35 czy MRAP Cougar. Równolegle zwiększamy liczebność wojska. To bezprecedensowa rozbudowa naszej armii.

OSI MIL