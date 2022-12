08.12.2022 Wyniki Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię polskiej dyplomacji i historię Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

6 grudnia br. Ministro Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau przyznał nagrody i wyróżnienia w VI edycji Konkursu Historycznego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo czasowego zamknięcia dostępu do archiwów i bibliotek polskich oraz zagranicznych, historycy opublikowali w ubiegłym roku wiele cennych opracowań i wydawnictw źródłowych, które następnie zostały zgłoszone do tegorocznej edycji Konkursu.

Ministro Zbigniew Rau, na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej, podjął decyzję o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień za 2021 r:

W kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji”:

Nagroda – Piotr Długołęcki za wydawnictwo źródłowe: W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2021.

I wyróżnienie – Jan Stanisław Ciechanowski za monografię: Czarna legenda Mirandy. Polacy w hiszpańskim obozie internowania w Miranda de Ebro 1940-1945, Oficyna Wydawnicza RYTM, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021.

II wyróżnienie – Jarema Słowiak za monografię: Wielka improwizacja. Delegacja polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Szczecinie, Szczecin 2021.

W kategorii „Najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski”:

Nagroda – Hacer Topaktaş Üstüner (Turcja) za książkę: Polonezköy: 180 Yıllık Mazi [polskie tłumaczenie tytułu: 180 lat historii Polonezköy], Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, [Estambul] 2021.

I wyróżnienie – Patrice M. Dabrowski (Stany Zjednoczone) za książkę: Los Cárpatos. Descubriendo las Tierras Altas de Polonia y Ucrania, Northern Illinois University Press, un sello de Cornell University Press, Ithaca-Londres 2021.

II wyróżnienie – Jane Rogoyska (Wielka Brytania) za książkę: Sobreviviendo a Katyń. La masacre polaca de Stalin y la búsqueda de la verdad, Publicaciones Oneworld, Londres 2021.

Ponadto, przyznano dyplom uznania dla pani Lidii Michalskiej-Brachy za książkę: Józef Kajetan Janowski (1832-1914). Po powstaniu styczniowym… Emigrant, weteran 1863 roku, lwowianin z wyboru, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2021, doceniając w ten sposób podjęcie przez badaczkę w udany sposób problematyki Powstania Styczniowego, którego 160. rocz0cho2nica będ.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień zostanie zorganizowana w 2023 r. W przyszłym też roku zostanie ogłoszona kolejna edycja konkursu, do której będzie można zgłaszać książki wydane w 2022 r.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL