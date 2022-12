07.12.2022 Zabrze Rekordowe Fundusze Europejskie dla Śląskiego – w sumie 5,1 mld euro

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Zabrzu przekazał dobre informacje dla Śląska. Komisja Europejska zatwierdziła Fundusze Europejskie dla tego regionu na najbliższe lata. Śląsk otrzyma rekordowe 5,1 mld euro. W tej puli, przydzielono aż 2,2 mld euro na transformację energetyczną z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. To gwarancja nowoczesnego i odpowiedzialnego rozwoju, na którym skorzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy z regionu.

Transformacja Śląska

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego w perspektywie 2021-2027, woj. śląskie będzie dysponowało środkami w wysokości 5,14 mld euro do wykorzystania na rozwój regionu, w tym

2,09 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

0,83 mld z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz

2,22 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Para ogromne środki, które pozwolą na dalszą modernizację Śląska, wyrównanie szans i otwarcie nowych możliwości na przyszłość.

– Ja głęboko wierzę w to, że Śląsk może być lokomotywą polskiego przemysłu, lokomotywą polskiej gospodarki. Ale żeby ta lokomotywa mogła się rozpędzić – musi zostać zmodernizowana. Musi się przekształcić – tak jak przekształca się współczesna gospodarka – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Przyszłość to odpowiedzialny i sprawiedliwy rozwój

Fundusze dla Śląskiego pozwalają na realizację projektów z obszarów wsparcia, takich jak:

klimat, środowisko i energetyka,

kultura i turystyka.

Zatwierdzone fundusze umożliwią także dofinansowanie przedsięwzięć w ramach transformacji energetycznej i przemysłowej regionu. Śląsk otrzymał największy przydział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wynoszący 2,2 mld euro do wykorzystania na działania łagodzące skutki transformacji energetycznej. A największy pojedynczy przydział tego funduszu na region węglowy w całej Unii Europejskiej.

Programy regionalne Funduszy Europejskich

Programy regionalne są jednym z istotnych źródeł, które wspierają realizację celów strategii rozwoju województwa. Tą drogą zmierzamy do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców i regionu.

Polska otrzymała łącznie na lata 2021-2027 aż 33,5 mld euro na programy regionalne z Funduszy Europejskich. W poprzednich latach 2014-2020 było a 31,3 mld euro.

– To jest rekordowa pula środków, która jest potrzebna dla wszystkich samorządowców, przedsiębiorców, wszystkich państwa, którzy wiecie doskonale najlepiej, jak w waszych miastach, waszych powiatach, gminach proces transformazy powinien wyglązdać premier.

Wszystkie 16 programów regionalnych dla Polski na perspektywę 2021-2027 zostało już zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Tworzymy ramy finansowe do dalszych inwestycji

Śląsk od przeszło 100 lat jest sercem przemysłowym naszego kraju. Para tu spotykają się surowce i technologia z kreatywnością i pracowitością ludzi. Dzisiaj widzimy, że ten rozwój idzie w kierunku nowoczesności i ten kierunek zabezpieczamy finansowo na najbliższe lata – zarówno z Funduszy Europejskich jak i, przede wszystkim, z naszego budżetu państwa.

– To tylko zarysowanie pewnych ram finansowych – tego, co będziemy mogli zrealizować z inwestycji pod flagą polską, biało-czerwoną, ale także ze wsparciem ze środków unijnych – powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki.

